Биг-бенд Георгия Гараняна. Импульс лета

Яркое джазовое шоу «Импульс лета»

Приглашаем вас на уникальное джазовое шоу, которое обещает стать настоящим праздником музыки и солнечного настроения. «Импульс лета» объединяет виртуозное мастерство Биг-бенда под управлением Юрия Красильникова и атмосферу летнего ритма.

Музыкальное наследие

Репертуар оркестра включает как классические джазовые стандарты, так и оригинальные аранжировки, которые подарят зрителям неповторимые музыкальные впечатления.

История оркестра

Биг-бенд был основан в 1998 году легендарным джазменом Георгием Гараняном. С тех пор он стал не только визитной карточкой Краснодарской музыкальной сцены, но и важным элементом культурной жизни региона.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой, которая сможет создать неповторимое настроение и подарить яркие эмоции!