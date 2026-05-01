Бранч с Детской джазовой школой им. Кима Назаретова

На сцене джаз клуба:

1 отделение: Ансамбли старших классов и лучшие солисты Биг-Бенда Детской джазовой школы им. К. Назаретова

2 отделение: Биг-бенд Детской джазовой школы им. К. Назаретова п/у Андрея Мачнева

Весь год юные джазмены усердно трудились, оттачивали своё мастерство и теперь готовы выступить на сцене знаменитого джаз-клуба, чтобы исполнить мелодии, в которых каждый звук — результат труда, вдохновения и настоящей любви к джазу!

О школе и её достижениях

Ансамбли созданы на базе единственной российской Детской джазовой школы им. Кима Назаретова, которая была основана в 1997 году. Художественный руководитель и главный дирижёр — Андрей Мачнев. В репертуаре оркестра — джазовая классика в оригинальных аранжировках Андрея Мачнева и авторская музыка.

Юные музыканты

Несмотря на свой юный возраст, ребята уже успели выступить не только по всей России и СНГ, но и в многих странах Европы. Эти молодые музыканты обладают высоким профессиональным уровнем, который порой удивляет даже искушённых слушателей.

Выпускники школы, получив большой творческий и концертный опыт, после достижения совершеннолетия продолжают своё обучение в престижных музыкальных заведениях.