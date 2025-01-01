Меню
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашаем в «Библиотеку игр» в Ельцин Центре!

Детский центр «18» запускает новую программу для подростков от 12 лет — «Библиотека игр». Это отличная возможность собраться вместе, играть в настольные игры и общаться.

Польза настольных игр

Настольные игры — это не только увлекательное времяпрепровождение, но и прекрасное средство для развития социальных навыков. Они помогают подросткам:

  • научиться общаться и делиться идеями;
  • решать проблемы и согласовывать действия с другими игроками;
  • развивать эмпатию.

Кроме того, игра помогает тренировать логическое и аналитическое мышление, что так важно для успешной адаптации в сложных ситуациях. И все это происходит в атмосфере непринужденности и дружбы, позволяя участникам на время забыть о повседневных заботах.

Игра месяца — «Мафия»

В этом месяце мы будем играть в «Мафию» — великолепную психологическую ролевую игру с детективным сюжетом. Популярность этой игры не ослабевает уже более сорока лет. В ней проявляются качества, такие как лидерство, способность убеждать, логическое мышление и интуиция.

«Мафия» позволяет каждому участнику проявить себя в уготованной жребием роли. Здесь важны не только стратегии и продуманные ходы, но и актерские способности. Каждый может выбрать свою линию поведения и подход к игре.

Когда и где?

Ждем вас в нашей «Библиотеке игр» каждое второе и четвертое воскресенье месяца. Принесите своих друзей и наберите команду для веселого и интеллектуального вечера!

Сентябрь
28 сентября воскресенье
16:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 200 ₽

