Спектакль Библиотечник. Сказочный

Музыкально-поэтический перформанс в Театре на Трубной

«Библиотечник» — это уникальный музыкально-поэтический перформанс, который стремится объединить на одной сцене разнообразные музыкальные и литературные произведения. За основу концепции взята идея создания коллажа из, казалось бы, несовместимых элементов. Здесь даже общение с публикой становится неформальным и интересным.

Каждое событие данного проекта уникально. Каждый «выпуск» имеет свою тему, в рамках которой любимые стихи, проза, песни и музыкальные композиции переплетаются с личными историями участников. Таким образом, зрители могут насладиться разнообразием жанров и тем.

С момента своего создания в 2016 году проект приобрел популярность на различных театральных, фестивальных и концертных площадках Москвы. В этом году «Библиотечнику» исполнится 10 лет, и мы рады пригласить вас на его очередной выпуск — «Библиотечник. Сказочный».

Не пропустите шанс стать частью этого неповторимого события!