Библиотечник. Сказочный
Билеты от 2000₽
Киноафиша Библиотечник. Сказочный

Спектакль Библиотечник. Сказочный

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Музыкально-поэтический перформанс в Театре на Трубной

«Библиотечник» — это уникальный музыкально-поэтический перформанс, который стремится объединить на одной сцене разнообразные музыкальные и литературные произведения. За основу концепции взята идея создания коллажа из, казалось бы, несовместимых элементов. Здесь даже общение с публикой становится неформальным и интересным.

Каждое событие данного проекта уникально. Каждый «выпуск» имеет свою тему, в рамках которой любимые стихи, проза, песни и музыкальные композиции переплетаются с личными историями участников. Таким образом, зрители могут насладиться разнообразием жанров и тем.

С момента своего создания в 2016 году проект приобрел популярность на различных театральных, фестивальных и концертных площадках Москвы. В этом году «Библиотечнику» исполнится 10 лет, и мы рады пригласить вас на его очередной выпуск — «Библиотечник. Сказочный».

Не пропустите шанс стать частью этого неповторимого события!

Режиссер
Михаил Уманец
В ролях
Екатерина Гришаева
Алина Ходжеванова
Александр Давыдов
Максим Мальцев
Максим Маминов

Купить билет на спектакль Библиотечник. Сказочный

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
20:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 2000 ₽

