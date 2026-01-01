Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Библиотечник. Сиеста
Билеты от 1900₽
Киноафиша Библиотечник. Сиеста

Спектакль Библиотечник. Сиеста

16+
Возраст 16+
Билеты от 1900₽

О спектакле

Откройте мир искусства с «Библиотечником. Сиеста»

«Библиотечник» — это музыкально-поэтический перформанс, который объединяет различные, на первый взгляд, несовместимые художественные произведения и создает непринужденное общение с аудиторией. Этот проект, ставший популярным с момента своего создания в 2016 году, продолжает удивлять зрителей креативностью и уникальностью каждой встречи.

В рамках каждого выпуска мы предлагаем новую тему, наполненную стихами, прозой, песнями и музыкой. С каждым разом зрители могут ожидать нечто совершенно новое — каждый «Библиотечник» уникален, и одинаковых выпусков не бывает.

В этом году наш проект празднует десятилетие. В честь этого события мы приглашаем вас на очередной выпуск под названием «Библиотечник. Сиеста», где вас ждёт множество интересных моментов и ярких эмоций.

У нас на сцене будут представлены как классические, так и современные произведения, обеспечивая разнообразие и насыщенность программы. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события, которое покорило сердца многих зрителей на театральных, фестивальных и концертных площадках Москвы.

Приходите и наслаждайтесь уникальным сочетанием литературы и музыки, которое станет прекрасным дополнением к вашему культурному досугу!

Купить билет на спектакль Библиотечник. Сиеста

Помощь с билетами
Июнь
9 июня вторник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Чтецкие на Чистых
12+
Творческий вечер Читки пьес

Чтецкие на Чистых

8 июня в 19:00 Театр «На Чистых»
от 1500 ₽
Шинель
12+
Драма

Шинель

3 июня в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Где живут тени
6+
Детский Интерактивный

Где живут тени

30 мая в 12:00 Детский театр теней
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше