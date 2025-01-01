Меню
Библиотечник. Ренессанс
Билеты от 2500₽
Киноафиша Библиотечник. Ренессанс

Спектакль Библиотечник. Ренессанс

Постановка
Театр на Трубной 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Перформанс «Библиотечник»: музыкально-поэтическое путешествие

«Библиотечник» — это уникальный музыкально-поэтический перформанс, который объединяет казалось бы несовместимые музыкальные и литературные произведения. Основная идея проекта заключается в непринужденном общении с публикой и создании коллажей из стихов, прозы, песен и музыки.

О проекте

Каждый выпуск «Библиотечника» имеет свою тему, и каждое выступление становится маленьким событием, наполненным новыми историями. Участники проекта воссоздают удивительные сочетания разных видов искусства, тем самым создавая неповторимый опыт для зрителей. Каждая встреча — это уникальный момент, который трудно повторить.

Путь к сердцам зрителей

С момента своего создания в 2016 году проект завоевал популярность на различных театральных, фестивальных и концертных площадках Москвы. «Библиотечник» покорил сердца многих зрителей, предлагая им исследовать новые горизонты взаимодействия с искусством.

Будущие встречи

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного явления. Следите за анонсами и приходите на новые выпуски, где каждый раз вас ждут удивительные сочетания и оригинальные исполнения!

Купить билет на спектакль Библиотечник. Ренессанс

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 2500 ₽

