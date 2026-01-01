Мир поэта Александра Блока для детей

«Биба. Про Сашу Блока» — это трогательный кукольный спектакль, который погружает зрителей в мир детства великого поэта Александра Блока. В центре истории — маленький Саша, оставленный на день с няней.

День из жизни поэта

В течение этого дня Саша ссорится и мирится с няней, играет и сочиняет свои первые стихи. Его детские переживания и ожидания мамы наполняют спектакль теплом и искренностью. Зрители смогут увидеть, как оживают его фантазии, а также встретить удивительного персонажа — Пьеро, который приносит с собой настоящие чудеса.

Интересные факты

Спектакль не только развлекает, но и знакомит детей с творчеством Блока в доступной форме. Использование кукол позволяет создать волшебную атмосферу, в которой маленькие зрители могут почувствовать себя частью удивительного мира поэзии.

Для кого спектакль?

«Биба. Про Сашу Блока» отлично подойдет для семейного просмотра. Он будет интересен как детям, так и взрослым, которые хотят вспомнить свое детство и окунуться в мир творчества великого поэта.