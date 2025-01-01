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Би-2 Tribute
Киноафиша Би-2 Tribute

Би-2 Tribute

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Горячий трибьют «Би-2» от Fellini

Приготовьтесь к незабываемой ночи! «Би-2 на стероидах» — это не просто концерт, а настоящее рок-шоу, которое подарит вам почти три часа самых известных и зажигательных песен легендарной группы «Би-2». Этот трибьют обещает стать ярким событием для всех поклонников группы и любителей живой музыки.

Что вас ждет?

На сцене вас будет ждать Полковник — в исполнении талантливых музыкантов, которые представят «Би-2» в совершенно новом свете. Готовьтесь подпевать, танцевать и наслаждаться энергией, которая наполняет зал!

Уникальная атмосфера

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник. Вам предложат оригинальные коктейли, а также уникальное музыкальное сопровождение от DJ на Rockoteka. Все это создаст незабываемую атмосферу, которая продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Когда и где?

Не пропустите эту захватывающую ночь! Следите за расписанием и приходите за порцией настоящего рок-н-ролла!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 31 июля
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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