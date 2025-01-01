Би-2 Tribute

Горячий трибьют «Би-2» от Fellini

Приготовьтесь к незабываемой ночи! «Би-2 на стероидах» — это не просто концерт, а настоящее рок-шоу, которое подарит вам почти три часа самых известных и зажигательных песен легендарной группы «Би-2». Этот трибьют обещает стать ярким событием для всех поклонников группы и любителей живой музыки.

Что вас ждет?

На сцене вас будет ждать Полковник — в исполнении талантливых музыкантов, которые представят «Би-2» в совершенно новом свете. Готовьтесь подпевать, танцевать и наслаждаться энергией, которая наполняет зал!

Уникальная атмосфера

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник. Вам предложат оригинальные коктейли, а также уникальное музыкальное сопровождение от DJ на Rockoteka. Все это создаст незабываемую атмосферу, которая продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Когда и где?

Не пропустите эту захватывающую ночь! Следите за расписанием и приходите за порцией настоящего рок-н-ролла!