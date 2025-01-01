Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бәхет хакы/Цена счастья
Билеты от 1500₽
Киноафиша Бәхет хакы/Цена счастья

Спектакль Бәхет хакы/Цена счастья

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Цена счастья» Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина

В погоне за карьерой, признанием и материальными благами современный человек часто забывает о самом важном — семье и близких. Спектакль «Цена счастья» обращает внимание на эту непростую истину.

Сюжет

Главный герой, известный композитор и основатель музыкального театра Зариф, теряет все: любовь, семью, детей и здоровье. Лишь на закате своей жизни он начинает осмысливать пройденный путь и искать смысл в потере. Судьба предоставляет ему шанс на исправление. Воспользуется ли Зариф им? Успеет ли вернуть то, что было потеряно в молодости?

Творческая команда

Спектакль ведет талантливая актриса Луиза Харисова. Перевод пьесы на русский язык осуществила Райхана Хакимова, что делает его доступным для более широкой аудитории.

Языковая особенность

«Цена счастья» идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет зрителям глубже проникнуться атмосферой театрального события.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который заставит задуматься об истинных ценностях жизни.

Купить билет на спектакль Бәхет хакы/Цена счастья

Помощь с билетами
Октябрь
29 октября среда
19:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Красная Шапочка
0+
Детский Цирк
Красная Шапочка
6 декабря в 11:00 ДК «Мосрентген»
от 950 ₽
Клин клином вышибай
12+
Драма
Клин клином вышибай
9 ноября в 18:00 Историко-этнографический театр
от 800 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
1 января в 19:00 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше