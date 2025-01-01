Спектакль Бәхет хакы/Цена счастья

Спектакль «Цена счастья» Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина

В погоне за карьерой, признанием и материальными благами современный человек часто забывает о самом важном — семье и близких. Спектакль «Цена счастья» обращает внимание на эту непростую истину.

Сюжет

Главный герой, известный композитор и основатель музыкального театра Зариф, теряет все: любовь, семью, детей и здоровье. Лишь на закате своей жизни он начинает осмысливать пройденный путь и искать смысл в потере. Судьба предоставляет ему шанс на исправление. Воспользуется ли Зариф им? Успеет ли вернуть то, что было потеряно в молодости?

Творческая команда

Спектакль ведет талантливая актриса Луиза Харисова. Перевод пьесы на русский язык осуществила Райхана Хакимова, что делает его доступным для более широкой аудитории.

Языковая особенность

«Цена счастья» идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет зрителям глубже проникнуться атмосферой театрального события.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который заставит задуматься об истинных ценностях жизни.