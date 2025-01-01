Спектакль Бәхет хакы/Цена счастья

В погоне за карьерой, признанием и материальными благами современный человек часто забывает о самом важном — семье и близких. Спектакль «Цена счастья» обращает внимание на эту непростую истину.
Главный герой, известный композитор и основатель музыкального театра Зариф, теряет все: любовь, семью, детей и здоровье. Лишь на закате своей жизни он начинает осмысливать пройденный путь и искать смысл в потере. Судьба предоставляет ему шанс на исправление. Воспользуется ли Зариф им? Успеет ли вернуть то, что было потеряно в молодости?
Спектакль ведет талантливая актриса Луиза Харисова. Перевод пьесы на русский язык осуществила Райхана Хакимова, что делает его доступным для более широкой аудитории.
«Цена счастья» идет на татарском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет зрителям глубже проникнуться атмосферой театрального события.
Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который заставит задуматься об истинных ценностях жизни.