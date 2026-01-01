Спектакль о современном композиторе в Театре им. Тинчурина

Сюжет и главный герой

В погоне за карьерой, признанием и комфортом современный человек порой теряет из виду самое важное — семью и родных. Главный герой спектакля «Цена счастья», известный композитор Зариф, сталкивается с этой проблемой. Его трудные выборы оставили его без любви, семьи и даже здоровья. Но на закате жизни судьба предоставляет ему еще один шанс. Воспользуется ли он им и успеет ли исправить ошибки молодости?

Режиссура и перевод

Спектакль ведет талантливая Луиза Харисова. А перевод пьесы на русский язык выполнила Райхана Хакимова, что позволит большему количеству зрителей понять глубину и сокровенность подачи истории.

Язык и синхронный перевод

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский язык, что делает его доступным для широкой аудитории.

