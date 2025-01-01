Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Безымянная звезда» - Спектакль о любви и мечтах

Спектакль «Безымянная звезда» поставлен по мотивам произведения Михаила Себастиана, который стал известен широкой аудитории благодаря культовому кинофильму 1978 года. Действие разворачивается в провинциальном городке, скрытом за занавесками вечерних окон.

Сюжет и атмосфера

Городок, где давно ничего не происходит, вдруг оживает с прибытием ночного экспресса. Это загадочный поезд, на который никто не садится и с которого никто не выходит. Однако однажды из него высаживается безбилетная пассажирка, что становится началом увлекательной истории.

Темы любви и сохранения чувств

Спектакль наполнен эмоциями и страстью, а также утонченным юмором. Он расскажет о том, как из волшебного звёздного полотна может родиться любовь двух людей, и о том, как сложно сохранить эту любовь на земле.

Почему стоит посмотреть?

Интересно, что оригинальное произведение Себастиана вдохновило не только кинематографистов, но и театральных режиссёров. «Безымянная звезда» - это не просто история о любви, но и размышление о жизни, мечтах и поисках своего места в мире.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю, полную романтики и волшебства. Спектакль обязательно оставит незабываемые впечатления и заставит задуматься о важных вещах.

Режиссер
Владимир Сабельфельд
В ролях
Валентина Фитиль
Артур Калинин
Данис Бухараев
Илья Воронов
Татьяна Тихменева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда

В ближайшие дни

Квест «Безумие Алисы»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Безумие Алисы»
14 сентября в 19:50 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Женитьба
12+
Комедия
Женитьба
25 октября в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Квест «Путешественники во времени»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Путешественники во времени»
9 сентября в 16:35 «Взаперти» на Казанской
от 6300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше