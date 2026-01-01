Спектакль «Безымянная звезда» – история нежности и расставания

Театральный коллектив «Петербург-концерт» представляет новую интерпретацию знаменитой пьесы румынского писателя Михаила Себастьяна. Главный режиссёр спектакля, заслуженный артист России Александр Исаков, известный работой в театре «АРТ», бережно воссоздаёт мир маленького городка, где происходит встреча дамы полусвета и учителя астрономии.

Зрители будут перемещаться из большого Белого зала, представленного в этой версии как вокзал, в уютное пространство Малого зала – комнату звёздочёта. Это оригинальное решение создаёт уникальный маршрут следования за героями, углубляя восприятие их эмоций и переживаний.

Пьеса Михаила Себастьяна известна благодаря одноимённому фильму Михаила Козакова. Трогательная история о любви уже покорила сердца российских киноманов и неоднократно ставилась на театральных подмостках. В новой версии зрителям будет предложена собственная интерпретация этого текста, основанная на глубоком понимании человеческих отношений.

Спектакль открывает завесу тайн спокойного и в то же время драматичного мира его обитателей. В трёх действиях зрители смогут стать свидетелями нежности, расставания и трудного диалога между влюблёнными, что, безусловно, найдет отклик в каждом сердце.

