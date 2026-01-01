Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Безымянная звезда» – история нежности и расставания

Театральный коллектив «Петербург-концерт» представляет новую интерпретацию знаменитой пьесы румынского писателя Михаила Себастьяна. Главный режиссёр спектакля, заслуженный артист России Александр Исаков, известный работой в театре «АРТ», бережно воссоздаёт мир маленького городка, где происходит встреча дамы полусвета и учителя астрономии.

Зрители будут перемещаться из большого Белого зала, представленного в этой версии как вокзал, в уютное пространство Малого зала – комнату звёздочёта. Это оригинальное решение создаёт уникальный маршрут следования за героями, углубляя восприятие их эмоций и переживаний.

Трогательная мелодрама, завоевавшая сердца зрителей

Пьеса Михаила Себастьяна известна благодаря одноимённому фильму Михаила Козакова. Трогательная история о любви уже покорила сердца российских киноманов и неоднократно ставилась на театральных подмостках. В новой версии зрителям будет предложена собственная интерпретация этого текста, основанная на глубоком понимании человеческих отношений.

Спектакль открывает завесу тайн спокойного и в то же время драматичного мира его обитателей. В трёх действиях зрители смогут стать свидетелями нежности, расставания и трудного диалога между влюблёнными, что, безусловно, найдет отклик в каждом сердце.

Не упустите шанс увидеть уникальное представление

«Безымянная звезда» – это не просто спектакль, а возможность прикоснуться к мелодраме, удивляющей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Подготовьтесь к настоящему театральному событию, способному открыть новые горизонты в понимании любви и отношений.

Купить билет на спектакль Безымянная звезда

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
9 июня вторник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 900 ₽
21 июля вторник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 900 ₽

В ближайшие дни

Здравствуй, Винни!
6+
Опера Детский

Здравствуй, Винни!

13 июня в 12:00 Зазеркалье
от 800 ₽
Бесы
16+
Драма

Бесы

12 июня в 19:00 Городской театр. Сцена на Галерной
от 2500 ₽
История одного офиса
12+
Комедия Премьера

История одного офиса

28 мая в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше