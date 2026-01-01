Оповещения от Киноафиши
Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Режиссер Александр Огарев, Александр Огарев
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль московского режиссера Александра Огарёва в Ростовском Молодежном театре

Когда небесные тела сходятся в одном, только им известном порядке, на земле происходят фантастические события. Спектакль московского режиссёра Александра Огарёва представляет собой немного грустную, но прекрасную притчу о том, как два совершенно разных человека встречаются однажды под звёздным небом.

Эта история о том, как жизненные пути приводят людей к неожиданным встречам. Порой достаточно лишь одной ночи, чтобы стать нужным другому. Спектакль иллюстрирует глубокую связь между персонажами, несмотря на их различия.

Зрители смогут насладиться увлекательной игрой актёров, погружающих в атмосферу звездной ночи, наполненной надеждой и меланхолией. Режиссёрское видение делает этот спектакль уникальным, позволяя каждому зрителю увидеть что-то своё в этих встречах и расставаниях.

Не упустите возможность посетить это загадочное произведение, которое заставит вас задуматься о любимых и о том, как важно ценить каждое мгновение, проведённое рядом с теми, кто может стать частью вашей жизни.

Купить билет на спектакль Безымянная звезда

Март
28 марта суббота
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 900 ₽

