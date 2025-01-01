Меню
Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

Постановка
Музыкальный театр 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Безымянная звезда»: любовь в непростых обстоятельствах

Мюзикл «Безымянная звезда» погружает зрителей в трогательную историю любви, разворачивающуюся в провинциальном городке. На унылом вокзале останавливается столичный экспресс, и местный учитель астрономии приглашает безбилетную пассажирку переночевать у него. История, написанная румынским драматургом Михаилом Себастианом, сочетает в себе романтику и печаль.

Что ждет зрителей?

Зрители смогут насладиться необычайно красивой и грустной историей, которая знакома многим по фильму Михаила Козакова. Главные роли в его экранизации исполнили Анастасия Вертинская и Игорь Костолевский. Мюзикл, поставленный Новосибирским музыкальным театром и озвученный музыкой московского композитора Александра Шевцова, обещает перенести зрителей в захватывающий мир ощущений и эмоций.

Сюжет и история создания

В центре сюжета – местный учёный, который открывает новую, безымянную звезду и делится этой радостью с незнакомкой. В процессе общения между героями зарождается любовь, но реальность оказывается жестокой: их судьбы могут не пересекаться. Эта история о чистой любви, созданная в разгар Второй мировой войны, наполнена надеждой и светом, даже находясь в мрачных обстоятельствах.

Популярность и признание

«Безымянная звезда» была с успехом поставлена в Европе и экранизирована несколько раз. Она стала знаковой не только для театра, но и для кино. В 2018 году спектакль был отмечен двумя премиями на Российском Национальном театральном фестивале «Золотая Маска»: за «Лучшую работу дирижёра» (Александр Новиков) и «Лучшую роль второго плана» (Евгения Огнева), а также номинировался в нескольких других категориях.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение на сцене!

Купить билет на спектакль Безымянная звезда

Январь
25 января воскресенье
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 450 ₽

Фотографии

Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда Безымянная звезда

