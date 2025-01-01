Спектакль Безымянная звезда

Трогательная история о мечтах и реальности

«Однажды с поезда, с которого никто никогда не сходит, и в который никто никогда не садится, на станции одного румынского городка, сошла необычная пассажирка...». Так начинается известная пьеса Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», классическая постановка которой представлена молодыми актёрами театра и кино.

Эта трогательная и романтичная история рассказывает о неслучайных случайностях, о столкновении мечты с реальностью и зарождении в душе зерна сомнения. Запах полевых цветов и ощущение свежей воды из колодца добавляют атмосферности спектаклю, который, несмотря на пасмурную погоду, всегда освещён звёздами.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик:

Александра Яночкина

Актёрский состав

Учитель: Никита Кучихидзе (театр «У Никитских ворот», мюзиклы «Икар», «Последнее Испытание», «Любовь без памяти»)

Никита Кучихидзе (театр «У Никитских ворот», мюзиклы «Икар», «Последнее Испытание», «Любовь без памяти») Мона: Александра Юркова (мюзикл «Князь Владимир»)

Александра Юркова (мюзикл «Князь Владимир») Григ: Максим Мишкевич (служил в театре им. Ленсовета)

Максим Мишкевич (служил в театре им. Ленсовета) Удря: Артём Арбузов («Новый Арт Театр»)

Артём Арбузов («Новый Арт Театр») Куку: Тамара Краузе (служила в «Театре на Соборной»)

Тамара Краузе (служила в «Театре на Соборной») Испас: Александр Жоголев (Театральный центр «Станиславский»)

Александр Жоголев (Театральный центр «Станиславский») Ученица: Ольга Золотарёва (театр «НеДрама»)

Ольга Золотарёва (театр «НеДрама») Иким: Василий Акинин (Театр Наций)

Творческая группа

Саунд-дизайн: Альберта Машкина

Альберта Машкина Художник по свету: Степан Лужин

Степан Лужин Помощники режиссёра: Дарья Черепанова, Маргарита Кучер

Не упустите возможность погрузиться в этот спектакль и пережить все его эмоции вместе с талантливой командой!