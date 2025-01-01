Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

12+
Возраст 12+

О спектакле

Трогательная история о мечтах и реальности

«Однажды с поезда, с которого никто никогда не сходит, и в который никто никогда не садится, на станции одного румынского городка, сошла необычная пассажирка...». Так начинается известная пьеса Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», классическая постановка которой представлена молодыми актёрами театра и кино.

Эта трогательная и романтичная история рассказывает о неслучайных случайностях, о столкновении мечты с реальностью и зарождении в душе зерна сомнения. Запах полевых цветов и ощущение свежей воды из колодца добавляют атмосферности спектаклю, который, несмотря на пасмурную погоду, всегда освещён звёздами.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик:

  • Александра Яночкина

Актёрский состав

  • Учитель: Никита Кучихидзе (театр «У Никитских ворот», мюзиклы «Икар», «Последнее Испытание», «Любовь без памяти»)
  • Мона: Александра Юркова (мюзикл «Князь Владимир»)
  • Григ: Максим Мишкевич (служил в театре им. Ленсовета)
  • Удря: Артём Арбузов («Новый Арт Театр»)
  • Куку: Тамара Краузе (служила в «Театре на Соборной»)
  • Испас: Александр Жоголев (Театральный центр «Станиславский»)
  • Ученица: Ольга Золотарёва (театр «НеДрама»)
  • Иким: Василий Акинин (Театр Наций)

Творческая группа

  • Саунд-дизайн: Альберта Машкина
  • Художник по свету: Степан Лужин
  • Помощники режиссёра: Дарья Черепанова, Маргарита Кучер

Не упустите возможность погрузиться в этот спектакль и пережить все его эмоции вместе с талантливой командой!

Фотографии

Безымянная звезда Безымянная звезда
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше