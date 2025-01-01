Меню
Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Режиссер Екатерина Мелешникова, Дмитрий Макаров, Анастасия Фролова
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Романтичный спектакль «Безымянная звезда» в Новом экспериментальном театре

Пьеса румынского писателя исследует тонкие грани любви — от безграничной до невозможной. В центре сюжета оказывается безбилетная красотка Мона, которую неожиданно высаживают на далеком полустанке. У нее есть всего одна ночь, чтобы изменить судьбу местного учителя астрономии Мироя.

Необычная встреча

В течение этой ночи Мона и Мирой столкнутся с собственными чувствами и желаниями. Их взаимодействие станет полем для раздумий о любви, одиночестве и том, как судьба сводит людей в неожиданные моменты. Мона уедет, а учитель останется наедине со своей безымянной звездой, оставляя после себя множество вопросов и надежд.

Зачем посетить спектакль?

Этот спектакль погружает зрителя в атмосферу романтики и меланхолии. Каждый элемент сценографии и музыки создает неповторимое настроение, сделав ночь на полустанке особенной. Если вы ищете что-то глубокое и трогательное, «Безымянная звезда» точно стоит вашего внимания.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви и утрате, а также о том, как важно ценить мгновения. Наш Новом экспериментальном театре вас ждет увлекательное путешествие в мир человеческих чувств!

