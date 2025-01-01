Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безымянная звезда
Киноафиша Безымянная звезда

Спектакль Безымянная звезда

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Режиссер Игорь Булыгин
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Дипломный спектакль «Третьей студии» мастерской Отара Джангишерашвили при Волгоградском НЭТе

Что же у вас за жизнь, если нет времени посмотреть на Большую медведицу? Новый спектакль учит нас смотреть на звёзды и мечтать!

В сонную жизнь провинциального городка врывается загадочная звезда. Её имя неизвестно, но вскоре она представится как Мона. Эта роскошная девушка оказывается на незнакомой железнодорожной станции, потерянная и напуганная. Но именно здесь ей предстоит встретиться с любовью и открыть новую себя. Как изменит её одна единственная ночь? Зрители разделятся на оптимистов и пессимистов, но даже для пессимистов найдётся лучик яркого света. Главное — верить, смотреть на небо, любоваться звёздами и делать выбор в пользу любви!

Сюжет и Тематика

Спектакль основан на пьесе румынского писателя, исследующей тему невозможности любви и её безграничности. Сюжет разворачивается на далеком полустанке, куда из поезда высаживают безбилетную столичную красотку Мону. У неё есть всего одна ночь, чтобы сделать местного учителя астрономии Мирою одновременно самым несчастным и самым счастливым человеком. Конечно, она уедет, а он останется наедине со своей безымянной звездой.

О спектакле

«Свет звёзд» — дипломный спектакль «Третьей студии» мастерской Отара Джангишерашвили. Это уникальная возможность увидеть новую интерпретацию классической пьесы, наполненную светом и надеждой.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу мечты и романтики. Приходите и откройте для себя мир, где звезды ведут к любви и новым открытиям!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше