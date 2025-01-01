Дипломный спектакль «Третьей студии» мастерской Отара Джангишерашвили при Волгоградском НЭТе

Что же у вас за жизнь, если нет времени посмотреть на Большую медведицу? Новый спектакль учит нас смотреть на звёзды и мечтать!

В сонную жизнь провинциального городка врывается загадочная звезда. Её имя неизвестно, но вскоре она представится как Мона. Эта роскошная девушка оказывается на незнакомой железнодорожной станции, потерянная и напуганная. Но именно здесь ей предстоит встретиться с любовью и открыть новую себя. Как изменит её одна единственная ночь? Зрители разделятся на оптимистов и пессимистов, но даже для пессимистов найдётся лучик яркого света. Главное — верить, смотреть на небо, любоваться звёздами и делать выбор в пользу любви!

Сюжет и Тематика

Спектакль основан на пьесе румынского писателя, исследующей тему невозможности любви и её безграничности. Сюжет разворачивается на далеком полустанке, куда из поезда высаживают безбилетную столичную красотку Мону. У неё есть всего одна ночь, чтобы сделать местного учителя астрономии Мирою одновременно самым несчастным и самым счастливым человеком. Конечно, она уедет, а он останется наедине со своей безымянной звездой.

О спектакле

«Свет звёзд» — дипломный спектакль «Третьей студии» мастерской Отара Джангишерашвили. Это уникальная возможность увидеть новую интерпретацию классической пьесы, наполненную светом и надеждой.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу мечты и романтики. Приходите и откройте для себя мир, где звезды ведут к любви и новым открытиям!