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Безумный Журден
Киноафиша Безумный Журден

Спектакль Безумный Журден

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Полоумный Журден» Михаила Булгакова — комедия, полная интриг. Музыкальный спектакль в концертном зале Екатерининского собрания

Пьеса «Полоумный Журден» Михаила Булгакова — это вольное переложение знаменитой комедии Жана-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве». В этом спектакле классическая комедия положений обретает новое звучание через призму булгаковского видения.

Театр в театре

На сцене зрителям представляется мольеровская труппа, которая готовится к постановке новой пьесы. Именно здесь, в атмосфере закулисных интриг и непростых взаимоотношений, разворачиваются основные события. Скучать не придется — каждый актор играет как минимум две роли, что позволяет им продемонстрировать весь свой актерский потенциал.

История Журдена

Перед зрителем появляется перевоплотившийся, чудаковатый и наивный Журден, мечтающий стать настоящим представителем высшего сословия. Его мечты становятся предметом насмешек, и он становится легкой добычей для различных мошенников и интриганов, которые окружают главного героя своей «заботой».

Яркие акценты спектакля

Спектакль обещает зрелищность: в нем есть место для танцев, вокальных номеров, трюков и приемов фехтования. Эти элементы придают искрометной комедии яркие акценты и делают её незабываемой.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление на сцене. «Полоумный Журден» — это не только комедия, но и глубокая сатира на общественные пороки, которая заставит вас задуматься о многом.

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Никита Брусов
Кирилл Долгов
Елена Глекель
Анна Шмелева
Артем Жданов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽

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