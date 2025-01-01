Спектакль Безумный Журден

«Полоумный Журден» Михаила Булгакова — комедия, полная интриг. Музыкальный спектакль в концертном зале Екатерининского собрания

Пьеса «Полоумный Журден» Михаила Булгакова — это вольное переложение знаменитой комедии Жана-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве». В этом спектакле классическая комедия положений обретает новое звучание через призму булгаковского видения.

Театр в театре

На сцене зрителям представляется мольеровская труппа, которая готовится к постановке новой пьесы. Именно здесь, в атмосфере закулисных интриг и непростых взаимоотношений, разворачиваются основные события. Скучать не придется — каждый актор играет как минимум две роли, что позволяет им продемонстрировать весь свой актерский потенциал.

История Журдена

Перед зрителем появляется перевоплотившийся, чудаковатый и наивный Журден, мечтающий стать настоящим представителем высшего сословия. Его мечты становятся предметом насмешек, и он становится легкой добычей для различных мошенников и интриганов, которые окружают главного героя своей «заботой».

Яркие акценты спектакля

Спектакль обещает зрелищность: в нем есть место для танцев, вокальных номеров, трюков и приемов фехтования. Эти элементы придают искрометной комедии яркие акценты и делают её незабываемой.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление на сцене. «Полоумный Журден» — это не только комедия, но и глубокая сатира на общественные пороки, которая заставит вас задуматься о многом.