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Безумный день, за кулисами и на сцене
Киноафиша Безумный день, за кулисами и на сцене

Спектакль Безумный день, за кулисами и на сцене

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Галина Тимакова, Евгений Волков
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная комедия «Свадьба Фигаро» на сцене ГИТИС-театра

В одном из музыкальных театров города, который на этот раз остается без точного адреса, разворачивается захватывающая история. Спектакль «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, который ставится в этом сезоне, полон неожиданных ситуаций, где артистам, работникам театра, а иногда и самим зрителям, приходится выкручиваться из непростых обстоятельств.

Безумные поступки и море эмоций

Зрители станут свидетелями безумных поступков и испытают настоящий водоворот эмоций. Каждый момент спектакля наполнен жизнью и энергией, что делает его уникальным. Однако не стоит переживать: несмотря на все перипетии, история завершается счастливо. Профессионализм, взаимовыручка и преданность искусству приведут театр к успеху, а на сцене, возможно, даже произойдут не одна, а две свадьбы!

Команда, создавшая спектакль

За этой удивительной постановкой стоит талантливая режиссерская группа: А. Антонова, Е. Берез, И. Андрияхин, Л. Гололобов, С. Гак, В. Дениз-Гюзел, А. Ковалева, М. Kuzina, Е. Смирнова, С. Молоков, Е. Чайников, В. Шилькрот. Их совместные усилия и креативный подход делают спектакль поистине незабываемым.

Интересные факты о «Свадьбе Фигаро»

«Свадьба Фигаро» — это не просто комедия, а классика мирового театра, впервые поставленная в 1786 году. Опера основана на пьесе Бомарше и стала знаковым произведением в истории музыкального искусства. Зрители могут ожидать не только великолепную музыку, но и остроумный сюжет, который актуален и в наши дни.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события и испытать на себе магию «Свадьбы Фигаро»!

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