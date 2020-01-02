Спектакль Безумный день Труффальдино

Меню
Юрий Бобков переосмысливает мольеровские пьесы 16+
Режиссер Юрий Бобков
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Магия комедии: за кулисами спектакля Мольера

Спектакль, основанный на пяти комедиях великого французского драматурга Мольера, предлагает зрителям уникальное путешествие в мир итальянской комедии дель арте. В нем присутствуют традиционные персонажи: Коломбина, Бригелла и, конечно, Труффальдино.

Итальянские корни и российские традиции

Хотя действующие лица спектакля берут свое начало из итальянской классики, их характеры и типажи адаптированы к российскому контексту. В центре повествования — Труффальдино, опытный интриган, который использует все свои хитрости и лукавство, чтобы помочь двум влюбленным парам. Этих влюбленных ждут испытания, ведь на пути к счастью стоят их строгие отцы.

Сюжетные переплетения и счастливый финал

Сюжет полон неожиданностей и комических ситуаций. Труффальдино не только помогает влюбленным, но и мстит тем, кто клевещет на него. Интригующий финансовый аспект представления также не оставит зрителей равнодушными. В финале все персонажи находят свое счастье: влюбленные получают благословение для своей любви, а Панталоне, коварный отец, достигает своих амбициозных целей — его старшая дочь выходит замуж за почтенного сенатора.

Забавные факты о спектакле

Этот спектакль позволяет увидеть, как классическая комедия может быть интерпретирована в современном театральном контексте, сохраняя при этом элементы оригинала. Комедия Мольера абсолютно актуальна и сегодня, ведь она затрагивает вневременные темы любви, интриг и семейных конфликтов.

Не упустите возможность насладиться этой захватывающей интерпретацией классики, ведь зрители вынесут из спектакля не только удовольствие, но и важные жизненные уроки.

Ноябрь
7 ноября пятница
18:30
ДК ЧМК Челябинск, Ярослава Гашека, 1
от 400 ₽

