Кукольная комедия «Женитьба Фигаро» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет кукольный фарс по знаменитой комедии Пьера-Огюстена Бомарше «Женитьба Фигаро». Эта пьеса, одна из самых ярких жемчужин французской драматургии XVIII века, стала визитной карточкой автора и до сих пор остаётся любимой как у себя на родине, так и по всему миру.

Для постановки этой легендарной комедии в Новосибирск приглашен заслуженный деятель искусств РФ и лауреат премии «Золотая маска» Борис Саламчев. Известный своими мастерскими работами, он привносит свежий взгляд на классический сюжет, превращая его в настоящий праздник для зрителя.

Кукольный спектакль для взрослых

Особенность этой постановки в том, что на сцене будут выступать исключительно куклы, создавая атмосферу яркого и неожиданных открытий театра кукол для взрослой аудитории. И хотя в центре сюжета классическая интрига — хитрости и остроумные проделки Фигаро, стремящегося жениться, — сам формат представления добавляет ему новый шарм и комедийную остроту.

Фарс, полный сюрпризов

«Женитьба Фигаро» — это настоящий театральный сюрприз, наполненный юмором, живыми диалогами и искромётной игрой кукол. Этот спектакль обещает стать не только праздником для любителей классической французской комедии, но и откровением для тех, кто никогда не видел кукольные представления в таком формате.

Не упустите возможность увидеть комедийный шедевр в новой и оригинальной постановке!