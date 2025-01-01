Возвращение классики: «Безумный день или женитьба Фигаро»

19 января 1993 года на сцене Московского театра «Ленком» состоялась премьера спектакля «Безумный день или женитьба Фигаро» в постановке главного режиссера театра М.А. Захарова. В главных ролях выступили молодые актеры, ставшие звездами театра: Д.А. Певцов (Фигаро), Н.Ю. Щукина (Сюзанна), А.М. Захарова (Графиня) и А.А. Лазарев (Граф).

Спектакль был посвящен памяти великого русского актера А.А. Миронова, который исполнял роль Фигаро в легендарном спектакле театра Сатиры и ушел из жизни в 1987 году. Критики встретили новинку с настороженностью, но зрители оценили яркий карнавальный дух спектакля, который стал особенно актуален в тяжелые времена.

Успех на протяжении 32 лет

С момента премьеры прошло уже 32 года, и спектакль продолжает радовать зрителей. За это время менялись исполнители, приходили и уходили политики, но комедия, написанная П. Бомарше в 1778 году, остается востребованной и актуальной.

Новая интерпретация

Художественные руководители курса актерского мастерства в ИСИ, Народные артисты РФ О.Б. Дроздова и Д.А. Певцов, обратились с просьбой о постановке спектакля в их мастерской. Они отметили, что исполнители оригинальной версии «Фигаро» были не намного старше нынешних студентов, включая самого Д.А. Певцова.

«Если учиться мастерству, то на классических произведениях», — подчеркнули они. За годы существования спектакля я сам сыграл в нем не одну роль (Керубино, Антонио, Дубльмен, Судья Бридуазон, доктор Бартоло), что добавляет мне уверенности в новых подходах.

Сохранение духа оригинала

Постановка уже известного спектакля — задача не из легких. Мы старались сохранить оригинальный комедийный дух, темпоритм и хореографию, одновременно привнося что-то новое для поддержания живости и актуальности.

Наш спектакль также посвящен памяти и уважению к нашему Мастеру и Учителю — М.А. Захарову. Мы надеемся, что его режиссерский гений поможет нам избегать ошибок и сохранить высокие стандарты театрального искусства.