«Безумное свидание». Мюзикл-шоу
Спектакль «Безумное свидание». Мюзикл-шоу

Постановка
Театр на Мельникова 16+
Режиссер Георгий Непаридзе
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Театр на Мельникова презентует новый мюзикл-шоу «Безумное свидание», режиссёром которого стал Георгий Непаридзе, а хореографом — Рикардо До Рего. В главных ролях зрители смогут увидеть яркие выступления Елизаветы Шуляки, Ксении Соколовой, Владислава Кулыгина, Ольги Петровой и других звезд театра.

Тема первого свидания

Первое свидание — это всегда море эмоций: волнение, страх, неловкость, но в то же время и стремление к новому. Как сделать так, чтобы этот важный момент не пошел насмарку? Что делать, если в голове кружатся мысли и советы «внутренних экспертов»? Зрители смогут пережить все эти чувства на сцене, ведь эмоциональная напряженность первого свидания знакома каждому.

Эмоциональные переживания

Постановка затрагивает ключевые аспекты человеческих отношений, включая:

  • Страх близости и уязвимости
  • Конфликт между разумом и эмоциями
  • Искренность и глупость
  • Юмор как способ преодоления тревоги

Музыка и хореография

В мюзикле звучит множество завораживающих песен, а динамика сюжета гармонично поддерживается балетом Театра на Мельникова. Эта комедийная постановка обещает стать ярким событием театрального сезона.

Не упустите возможность посетить премьеру и насладиться уникальным сочетанием музыки, танца и живых эмоций на сцене!

27 августа четверг
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽
10 сентября четверг
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽
15 октября четверг
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽

