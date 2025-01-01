В Театре на Страстном уникальный благотворительный проект «Безумное чтивопение»

Театр на Страстном готов предложить зрителям необычное событие — благотворительный проект фонда «Галчонок» под названием «Безумное чтивопение». Этот спектакль станет настоящим театральным экспериментом, объединившим множество талантов на одной сцене.

Новая экранизация «Алисы в Стране Чудес»

Идея проекта принадлежит известной актрисе и режиссёру Юлии Пересильд. В рамках «чтивопения» она собрала команду создателей новой экранизации знаменитой истории о «Алисе в Стране Чудес»:

режиссер Юрий Хмельницкий,

актрисы Анна Пересильд и Кристина Бабушкина,

актёр Олег Савостюк.

Формат и уникальные элементы

Формат «чтивопения» представляет собой синтез художественного чтения, музыкальной импровизации и открытого диалога со зрителями. Это создает атмосферу живого общения и позволяет каждому присутствующему стать частью театрального действия.

Беседа с участниками

После музыкально-литературной части пройдет интересная беседа с участниками, которую будет вести Ринат Ситдиков. Зрители смогут задать вопросы и узнать больше о процессе создания спектакля и его идеях.

Кому это понравится?

Проект «Безумное чтивопение» заинтересует не только любителей театра, но и тех, кто ценит инновации в искусстве и проявляет активное участие в благотворительных делах. Не упустите шанс стать частью этого уникального культурного события!