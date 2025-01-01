Театр на Страстном готов предложить зрителям необычное событие — благотворительный проект фонда «Галчонок» под названием «Безумное чтивопение». Этот спектакль станет настоящим театральным экспериментом, объединившим множество талантов на одной сцене.
Идея проекта принадлежит известной актрисе и режиссёру Юлии Пересильд. В рамках «чтивопения» она собрала команду создателей новой экранизации знаменитой истории о «Алисе в Стране Чудес»:
Формат «чтивопения» представляет собой синтез художественного чтения, музыкальной импровизации и открытого диалога со зрителями. Это создает атмосферу живого общения и позволяет каждому присутствующему стать частью театрального действия.
После музыкально-литературной части пройдет интересная беседа с участниками, которую будет вести Ринат Ситдиков. Зрители смогут задать вопросы и узнать больше о процессе создания спектакля и его идеях.
Проект «Безумное чтивопение» заинтересует не только любителей театра, но и тех, кто ценит инновации в искусстве и проявляет активное участие в благотворительных делах. Не упустите шанс стать частью этого уникального культурного события!