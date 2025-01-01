Спектакль «Безумная из Шайо», созданный в 2002 году, вновь оживает, чтобы рассказать историю, как безумцы спасают Париж от жадных аферистов из «Объединенного банка парижских недр». Эта трагикомическая вампука, как её определял Петр Наумович Фоменко, исследует границы между фарсом и трагедией, высмеивая алчность и воспевая силу безумия, которое может спасти мир.
Режиссёр возобновления постановки Кирилл Пирогов бережно переносит спектакль на Новую сцену, придавая ему свежий взгляд и открывая неожиданные аспекты текста. Актуальность остроумного текста Жироду подчеркивается новыми вызовами нашего времени.
Во время спектакля артисты курят на сцене в соответствии с ремарками автора и задумкой режиссёра. Просим учитывать это, планируя посещение.
Зрителей ждёт блестящая игра артистов всех поколений труппы, от мэтров до стажёров.
Вас ждет:
Это спектакль о хрупкости мира и силе мечты, воплощённый в живом театральном действии.