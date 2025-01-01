Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Безумная из Шайо
Билеты от 1000₽
Киноафиша Безумная из Шайо

Спектакль Безумная из Шайо

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение спектакля Жана Жироду в интерпретации «Мастерской Петра Фоменко»

Новая жизнь легенды

Спектакль «Безумная из Шайо», созданный в 2002 году, вновь оживает, чтобы рассказать историю, как безумцы спасают Париж от жадных аферистов из «Объединенного банка парижских недр». Эта трагикомическая вампука, как её определял Петр Наумович Фоменко, исследует границы между фарсом и трагедией, высмеивая алчность и воспевая силу безумия, которое может спасти мир.

Театр времени и вечности

Режиссёр возобновления постановки Кирилл Пирогов бережно переносит спектакль на Новую сцену, придавая ему свежий взгляд и открывая неожиданные аспекты текста. Актуальность остроумного текста Жироду подчеркивается новыми вызовами нашего времени.

Внимание к деталям

Во время спектакля артисты курят на сцене в соответствии с ремарками автора и задумкой режиссёра. Просим учитывать это, планируя посещение.

Состав участников

Зрителей ждёт блестящая игра артистов всех поколений труппы, от мэтров до стажёров.

Вас ждет:

  • Живой Париж, от канализации до уютных кафе.
  • Энергия безумных, которые действуют вопреки логике.
  • Глубокое размышление о жизни, театре и современности.

Это спектакль о хрупкости мира и силе мечты, воплощённый в живом театральном действии.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Олег Нирян
Дмитрий Захаров
Юрий Буторин
Юрий Буторин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
2 октября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Шикарная свадьба
16+
Комедия
Шикарная свадьба
16 октября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
25 ноября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше