Возвращение спектакля Жана Жироду в интерпретации «Мастерской Петра Фоменко»

Новая жизнь легенды

Спектакль «Безумная из Шайо», созданный в 2002 году, вновь оживает, чтобы рассказать историю, как безумцы спасают Париж от жадных аферистов из «Объединенного банка парижских недр». Эта трагикомическая вампука, как её определял Петр Наумович Фоменко, исследует границы между фарсом и трагедией, высмеивая алчность и воспевая силу безумия, которое может спасти мир.

Театр времени и вечности

Режиссёр возобновления постановки Кирилл Пирогов бережно переносит спектакль на Новую сцену, придавая ему свежий взгляд и открывая неожиданные аспекты текста. Актуальность остроумного текста Жироду подчеркивается новыми вызовами нашего времени.

Внимание к деталям

Во время спектакля артисты курят на сцене в соответствии с ремарками автора и задумкой режиссёра. Просим учитывать это, планируя посещение.

Состав участников

Зрителей ждёт блестящая игра артистов всех поколений труппы, от мэтров до стажёров.

Вас ждет:

Живой Париж, от канализации до уютных кафе.

Энергия безумных, которые действуют вопреки логике.

Глубокое размышление о жизни, театре и современности.

Это спектакль о хрупкости мира и силе мечты, воплощённый в живом театральном действии.