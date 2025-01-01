Меню
Безрукий из Спокэна
Билеты от 1500₽
Киноафиша Безрукий из Спокэна

Спектакль Безрукий из Спокэна

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Безрукий из Спокэна. Спектакль в Москве

Действие спектакля «Безрукий из Спокэна» разворачивается в современной Америке, где насилие и абсурд сливаются в единое целое. Главный герой, Кармайкл, 27 лет назад потерял свою руку при загадочных обстоятельствах. На протяжении всех этих лет его одержимость вернуть утраченную конечность становится центром его жизни.

Комедийные коллизии и неожиданные повороты

Однако поиск руки не становится простым делом. На этом пути Кармайкл сталкивается с курьезными и комичными ситуациями. Его помощниками и противниками могут стать различные персонажи — от афроамериканца, приторговывающего марихуаной, до его безбашенной белой подружки-блондинки и шизофренического портье.

Темы и идеи спектакля

Спектакль поднимает вопросы идентичности, утраты и самого смысла жизни, завернутые в обертку черного юмора. Это — не просто комедия, а возможность задуматься о том, как случаются трагедии и как мы реагируем на них.

Интересные факты

«Безрукий из Спокэна» — это не только забавная история, но и образец театрального эксперимента. Постановка интегрирует элементы абсурда и комедии, создавая уникальную атмосферу, в которой смех и размышления идут рука об руку.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир, где даже самые сложные вопросы можно обсудить с улыбкой.

13 сентября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽
16 октября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽
20 ноября
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽
18 декабря
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽

