Спектакль Безработный Дед Мороз

Новогодняя интерактивная сказка для зрителей от 3 лет в театре «ТриЧетыре»

В этом году Деду Морозу угрожает остаться без работы! Как такое могло случиться? В канун Нового года мы приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное представление, в котором сам Дед Мороз окажется в роли героя, ищущего своё новогоднее предназначение.

О чем спектакль

Сказка «Безработный Дед Мороз» — это добрая история о том, что даже у самых волшебных персонажей бывают трудности. Нашему Деду Морозу предстоит вспомнить, для чего он нужен детям, и узнать, какие чудеса ждут его в новогодние праздники. Вместе с маленькими зрителями он отправится в волшебное приключение, полное открытий, дружбы и неожиданных сюрпризов.

Интерактивный формат

Спектакль создан с участием зрителей, что позволяет детям стать частью сказки. Они смогут помочь Деду Морозу, вместе искать подсказки и решать, что значит быть настоящим новогодним волшебником. Юные гости не только увидят сказку, но и сами станут её героями!

Для кого

Эта трогательная и забавная история подойдёт детям от 3 лет. Спектакль простым языком говорит о важных вещах: о доброте, взаимопомощи и вере в чудеса. Подарите себе и своим детям настоящую новогоднюю сказку в театре «ТриЧетыре»!