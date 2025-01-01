Спектакль Бежин луг

На Бежином луге: мистические тайны русской деревни

Молодой дворянин и начинающий писатель отправляется в деревню соседа-помещика, где его ждут знакомства с крестьянами и погружение в загадочную атмосферу русской глубинки. Простодушный Калиныч, хозяйственный Хорь и философствующий Касьян раскрывают перед ним простые радости и тяготы крестьянской жизни. Разговоры о барщине, охоте и урожае перемежаются странными звуками и загадочными историями.

Ночью герой оказывается на Бежином луге, где в свете костра мальчишки рассказывают легенды о русалках, леших и водяных. Здесь охотник становится не просто слушателем, а участником мистических событий, размывающих грань между реальностью и фантазией.

А-Я театр: искусство для всей семьи

Этот музыкально-драматический театр в центре Москвы предлагает камерную атмосферу и репертуар, подходящий для всех возрастов. От сказок и кукольных представлений до постановок из школьной программы и экспериментов для подростков и взрослых.

Творческая команда

Режиссер-постановщик : Ирина Рудник

: Ирина Рудник Автор инсценировки : Светлана Кочерина

: Светлана Кочерина Музыкальный руководитель, композитор : Андрей Пересумкин

: Андрей Пересумкин Художник-постановщик : Дмитрий Дробышев

: Дмитрий Дробышев Художник по костюмам : Ольга Оськина

: Ольга Оськина Художник по свету: Анна Юшкова

Постановка обещает не только перенести зрителей в мир русских легенд и крестьянского быта, но и подарить уникальный театральный опыт, объединяющий музыку, драму и фольклорные мотивы.