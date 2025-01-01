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Бежин луг
Билеты от 800₽
Киноафиша Бежин луг

Спектакль Бежин луг

Постановка
Детский театр «А-Я» 12+
Режиссер Ирина Рудник
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

На Бежином луге: мистические тайны русской деревни

Молодой дворянин и начинающий писатель отправляется в деревню соседа-помещика, где его ждут знакомства с крестьянами и погружение в загадочную атмосферу русской глубинки. Простодушный Калиныч, хозяйственный Хорь и философствующий Касьян раскрывают перед ним простые радости и тяготы крестьянской жизни. Разговоры о барщине, охоте и урожае перемежаются странными звуками и загадочными историями.

Ночью герой оказывается на Бежином луге, где в свете костра мальчишки рассказывают легенды о русалках, леших и водяных. Здесь охотник становится не просто слушателем, а участником мистических событий, размывающих грань между реальностью и фантазией.

А-Я театр: искусство для всей семьи

Этот музыкально-драматический театр в центре Москвы предлагает камерную атмосферу и репертуар, подходящий для всех возрастов. От сказок и кукольных представлений до постановок из школьной программы и экспериментов для подростков и взрослых.

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик: Ирина Рудник
  • Автор инсценировки: Светлана Кочерина
  • Музыкальный руководитель, композитор: Андрей Пересумкин
  • Художник-постановщик: Дмитрий Дробышев
  • Художник по костюмам: Ольга Оськина
  • Художник по свету: Анна Юшкова

Постановка обещает не только перенести зрителей в мир русских легенд и крестьянского быта, но и подарить уникальный театральный опыт, объединяющий музыку, драму и фольклорные мотивы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
18:00 от 800 ₽
19 сентября
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
19:00 от 800 ₽

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