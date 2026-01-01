Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бежин луг
Билеты от 800₽
Киноафиша Бежин луг

Спектакль Бежин луг

Постановка
Детский театр «А-Я» 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль «Бежин луг» в театре «А-Я»

В Детском музыкально-драматическом театре «А-Я» состоится показ спектакля по мотивам знаменитого произведения Николая Лескова «Бежин луг». Это захватывающая история о простой деревенской жизни, наполненная встречами с необычными и запоминающимися персонажами.

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, которые увлекаются русской классикой. Постановка обещает стать отличным вариантом для семейного просмотра, благодаря ярким образам и актуальным темам.

Не упустите возможность увидеть эту театральную интерпретацию, которая соединяет традиции русской литературы с современным театральным искусством.

Купить билет на спектакль Бежин луг

Помощь с билетами
Март
15 марта воскресенье
17:00
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
от 800 ₽
27 марта пятница
19:00
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
от 800 ₽

В ближайшие дни

Мадемуазель Нитуш
16+
Комедия Опера
Мадемуазель Нитуш
12 апреля в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 11000 ₽
12+
Детский Драма
Капитан Немо
20 марта в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 1000 ₽
Заблудшие в Национале
16+
Перформанс Иммерсивный
Заблудшие в Национале
1 июля в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше