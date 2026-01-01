Спектакль «Бежин луг» в театре «А-Я»

В Детском музыкально-драматическом театре «А-Я» состоится показ спектакля по мотивам знаменитого произведения Николая Лескова «Бежин луг». Это захватывающая история о простой деревенской жизни, наполненная встречами с необычными и запоминающимися персонажами.

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, которые увлекаются русской классикой. Постановка обещает стать отличным вариантом для семейного просмотра, благодаря ярким образам и актуальным темам.

Не упустите возможность увидеть эту театральную интерпретацию, которая соединяет традиции русской литературы с современным театральным искусством.