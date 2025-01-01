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БезДна
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Спектакль БезДна

Постановка
Театр Терезы Дуровой 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о женщинах во всей их многоликости и многогранности

Тема женской души

«Бездна» — спектакль, исследующий женскую природу, её чувства, мысли и архетипы. Это произведение раскрывает судьбы женщин, которые легко могут быть узнаны в каждой из нас.

Юмор и психология

Спектакль сочетает элементы юмора и глубокой психологии, погружая зрителей в историю рода и взаимодействие с внутренним образом женщины. Каждое событие на сцене заставляет задуматься о месте женщины в мире и её роли в жизни каждого человека.

Отзывы и значимость спектакля

Тысячи восторженных отзывов свидетельствуют о том, что «Бездна» — это спектакль, который стоит увидеть каждой женщине и каждому мужчине, стремящемуся понять женскую душу.

Режиссер
Анна Зарянкина
В ролях
Анна Зарянкина
Юлия Лазерсон
Маргарита Быстрякова
Александра Грин
Юлия Железняк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽

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