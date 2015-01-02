Меню
Без вины виноватые
Киноафиша Без вины виноватые

Спектакль Без вины виноватые

Постановка
Остров 16+
Режиссер Александр Болонин
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Размышление о театре и жизни по пьесе Александра Островского

Режиссер Александр Болонин представляет спектакль как сосредоточенное раздумье о сути театра. Он поднимает вопросы о том, как на сцене уживаются мерзость и высокая нравственность, и как искусство через гармонию и порядок побеждает хаос.

Театр как отражение жизни
Искусство, по замыслу постановки, упорядочивает мир, внося ноту гармонии в диссонанс жизни. Это не только философский тезис, но и эмоциональная основа спектакля, которая находит отклик у зрителя.

Эффект спектакля
Постановка театра «Остров» дарит зрителю ощущение гармонии, показывая, что искусство способно не только отображать реальность, но и привносить в неё порядок и свет.

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Остров Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 26–28
19:00 от 800 ₽

