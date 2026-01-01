Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без вины виноватые
Киноафиша Без вины виноватые

Спектакль Без вины виноватые

Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта

О спектакле

Спектакль «Без вины виноватые» на сцене Татарского театра им. Камала

Знаменитая актриса Елена Кручинина вновь на сцене! В её новом спектакле «Без вины виноватые» разворачивается трогательная история о возвращении к корням и преодолении прошлого.

Сюжет

Елена приезжает в город своей молодости, где оставила за собой тяжелые воспоминания: расставание с женихом и потерю единственного ребенка. Этот город оказывается не просто местом, где она выросла, но и важным этапом в её жизни, который не отпускает её. Встретив молодого человека, она понимает, что его судьба переплетается с её собственными переживаниями. Её участие в его жизни становится попыткой исцелить собственные раны.

Интересные факты

  • Спектакль поставлен по пьесе известного драматурга, Александра Островского, чьи работы часто исследуют темы любви, потери и поиска себя.
  • Елена Кручинина — обладательница нескольких театральных наград, что делает её возвращение на сцену особенно ожидаемым.
  • Премьера спектакля состоится в уютном театре «Творческий мир», который славится своими глубокими и эмоциональными постановками.

Этот спектакль обещает быть не только интересным, но и глубоким, затрагивая важные темы, которые волнуют каждого из нас. Приходите и поддержите талантливую актрису в её новой роли!

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Гузель Шакирзянова
Сергей Мосейко
Эльвина Сафина
Валерий Антонов
Руслан Зубайраев
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше