Знаменитая актриса Елена Кручинина вновь на сцене! В её новом спектакле «Без вины виноватые» разворачивается трогательная история о возвращении к корням и преодолении прошлого.
Елена приезжает в город своей молодости, где оставила за собой тяжелые воспоминания: расставание с женихом и потерю единственного ребенка. Этот город оказывается не просто местом, где она выросла, но и важным этапом в её жизни, который не отпускает её. Встретив молодого человека, она понимает, что его судьба переплетается с её собственными переживаниями. Её участие в его жизни становится попыткой исцелить собственные раны.
Этот спектакль обещает быть не только интересным, но и глубоким, затрагивая важные темы, которые волнуют каждого из нас. Приходите и поддержите талантливую актрису в её новой роли!