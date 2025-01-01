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Без вины виноватые
Билеты от 1000₽
Киноафиша Без вины виноватые

Спектакль Без вины виноватые

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

40 лет театру «Сфера» и 200 лет со дня рождения А. Н. Островского

Музыка спектакля: от Баха до цыганских мотивов
В спектакле звучат произведения великих композиторов, таких как И.С. Бах, А. Марчелло, Дж. Россини, В. Монти и Е. Доги, а также цыганская народная музыка. Это музыкальное разнообразие создает уникальную атмосферу, подчеркивая эмоциональное напряжение и внутренние переживания героев.

40 лет театра «Сфера» и 200 лет со дня рождения А.Н. Островского
Премьера спектакля «Без вины виноватые» посвящена важным событиям: 40-летию театра «Сфера» и 200-летнему юбилею великого русского драматурга А.Н. Островского. Спектакль становится своеобразным вкладом в сохранение и развитие отечественного театрального наследия.

По словам Александра Коршунова: правда и ответственность в искусстве
Александр Коршунов о спектакле отмечает, что одна из ключевых тем постановки — потребность настоящего в жизни, любви и человеческих чувствах. Он говорит о мире театра, о духовной основе творчества и о важности ответственности перед детьми и за судьбы «без вины виноватых».

Судьба Любови Отрадиной: от трагедии к славе
В центре сюжета — судьба молодой девушки Любови Отрадиной. Брошенная женихом и потерявшая сына, она преодолевает все испытания, чтобы стать знаменитой театральной актрисой. В этой истории сочетаются трагизм и сила женского характера.

Возвращение и встреча с прошлым
Спустя 17 лет Любовь Отрадина возвращается в родной город, став известной актрисой Еленой Ивановной Кручининой. Здесь она сталкивается с ошеломляющим открытием: ее сын выжил и был втайне отдан на воспитание чужим людям. Судьба ребенка связывает её с провинциальным актером Григорием Незнамовым, который служит в театре ее родного города.

Режиссер
Александр Коршунов
Александр Коршунов
В ролях
Елена Маркелова
Екатерина Богданова
Иван Мишин
Виктория Склянченкова
Мария Аврамкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1000 ₽
8 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽
26 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1000 ₽

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