Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без вины виноватые
Киноафиша Без вины виноватые

Спектакль Без вины виноватые

16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Островского в Театре им. Ленсовета

Сюжет

Знаменитая артистка Кручинина возвращается в город своей молодости, встречи с которым она избегала долгие годы. Эта поездка полна болезненных воспоминаний, ведь именно здесь произошла страшная трагедия: 20 лет назад её обманул возлюбленный, и в этом городе умер их маленький сын.

Прошлое вновь оживает в ее памяти, и Кручининой начинает казаться, что её сын жив. Эти видения заставляют её сталкиваться с глубоко укоренившимися страхами и сомнениями.

Тем временем артисты провинциального театра, завидуя её таланту, плетут против неё интриги. Однако, как это часто бывает, зависть приводит к неожиданным последствиям, которые оказываются прямо противоположными ожиданиям.

Не пропустите

Постановка предлагает зрителям уникальное сочетание драмы и интриги, раскрывая сложные человеческие эмоции и вопросы о любви, потере и прощении. Не пропустите эту захватывающую историю о борьбе с прошлым и поисках истины!

Режиссер
Олег Леваков
В ролях
Лариса Луппиан
Сергей Мигицко
Светлана Письмиченко
Александр Сулимов
Антон Багров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые Без вины виноватые

В ближайшие дни

Теремок
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Теремок
21 сентября в 11:00 Малышок
от 750 ₽
Ромео и Джульетта
12+
Балет
Ромео и Джульетта
21 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
Ромео и Джульетта
18+
Музыка Драма Мюзикл
Ромео и Джульетта
6 августа в 19:00 БДТ им. Товстоногова
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше