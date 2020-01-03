Спектакль Без вины виноватые

Комедия Островского в Театре им. Ленсовета

Сюжет

Знаменитая артистка Кручинина возвращается в город своей молодости, встречи с которым она избегала долгие годы. Эта поездка полна болезненных воспоминаний, ведь именно здесь произошла страшная трагедия: 20 лет назад её обманул возлюбленный, и в этом городе умер их маленький сын.

Прошлое вновь оживает в ее памяти, и Кручининой начинает казаться, что её сын жив. Эти видения заставляют её сталкиваться с глубоко укоренившимися страхами и сомнениями.

Тем временем артисты провинциального театра, завидуя её таланту, плетут против неё интриги. Однако, как это часто бывает, зависть приводит к неожиданным последствиям, которые оказываются прямо противоположными ожиданиям.

Не пропустите

Постановка предлагает зрителям уникальное сочетание драмы и интриги, раскрывая сложные человеческие эмоции и вопросы о любви, потере и прощении. Не пропустите эту захватывающую историю о борьбе с прошлым и поисках истины!