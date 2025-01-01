Спектакль Без вины виноватые

«Без вины виноватые» в Молодёжном театре на Фонтанке

Пьеса «Без вины виноватые» Александра Островского, наряду с произведениями Чехова, признана одной из важнейших в русском драматургическом наследии. Молодёжный театр на Фонтанке вновь обращается к классике, продолжая традицию успешных постановок произведений Островского, таких как «Поздняя любовь» и «Любовные кружева».

Сюжет

В этом спектакле мы сталкиваемся с историей знаменитой актрисы Кручининой, которая возвращается в родной город для гастролей. Несмотря на её огромный успех и признание, прошлое, связанное с предательством и потерей, всё ещё оставляет глубокие раны. Город, который она покинула с тяжелыми воспоминаниями, вновь оказывается местом неожиданных поворотов судьбы.

Комедия, написанная в мелодраматическом жанре, изобилует иронией и остроумием, подчеркиваемыми играми слов в фамилиях персонажей: Кручинина — печальная, Отрадина — радостная, Незнамов — безродный и т.д. Этот компонент добавляет дополнительный шарм и глубину в пьесу.

Режиссёрская концепция

Режиссёр Андрей Андреев, который уже имел успех с постановкой «Гроза» с Екатериной Павловной Унтиловой в главной роли, снова объединяет свои усилия с талантливой актрисой. Унтилова, сыгравшая Катерину в «Грозе», снова на сцене в роли Отрадины/Кручининой.

«Этот спектакль делается, что называется, "на актрису", — говорит Андреев. — Екатерина Павловна действительно создана для ролей "про любовь". Мы хотим продолжить ту тему, которая открылась в её исполнении в ранних работах в Молодёжном театре. В нашей интерпретации мы стремимся передать художественный замысел Островского и сделать мелодраму такой, какой её задумывал автор — смешной и запоминающейся».

«Без вины виноватые» в исполнении Молодёжного театра — это не просто очередная постановка классики. Это встреча с любимым автором, который живёт и дышит на сцене благодаря искусству талантливых исполнителей и креативной интерпретации режиссёра. Ожидайте комедии с глубоким эмоциональным наполнением и непредсказуемыми сюжетными поворотами.