Спектакль Без сна

«Без сна»: премьера спектакля по произведению Юна Фоссе в МТЮЗе

Прозаик и драматург Юн Фоссе — лауреат множества престижных литературных премий. Его считают одним из самых значительных современных писателей, а также самым интересным драматургом Норвегии после Ибсена. Сегодня театр МТЮЗ вновь обращается к его загадочной прозе с премьерой спектакля «Без сна», который основан на части романа-эпопеи «Трилогия».

Чувства и тайны в мрачной деревушке

Действие происходит в мрачной норвежской деревушке начала двадцатого века. В продуваемых ледяными ветрами углах два молодых влюблённых пытаются сохранить своё счастье, несмотря на окружающую их жестокость. Их чувства искренни и по-детски открыты.

Покидая деревню, они отправляются в город в поисках тепла, заработка и надежды на будущее. Однако с каждым шагом мы понимаем, что они оставляют за собой страшные тайны. Необъяснимые преступления, совершенные, возможно, наяву или во сне, открывают правду о том, какую цену иногда приходится платить за счастье. Это становится ужасным пробуждением посреди ночи.

Притча о любви и испытаниях

В аннотации к роману Фоссе говорится о том, что «это притча о любви, преступлении, музыке и смерти». Именно эти элементы составляют основу спектакля. Режиссёр обещает яркую и запоминающуюся историю любви, которая проходит через невероятные испытания, передаётся от поколения к поколению и, несмотря ни на что, продолжает жить.

Не пропустите возможность увидеть этот волнующий спектакль, насыщенный глубокими чувствами и драматическими переломами судьбы.