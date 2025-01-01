Спектакль Без слов. Прелюдия. Белая тьма

Приглашаем вас на уникальные одноактные балеты хореографа Начо Дуато, которые погружают зрителей в мир метафор и аллюзий. Его работы — это не просто танец, а целая симфония человеческих эмоций и переживаний.
Балет «Без слов» представляет собой бессюжетную композицию, где танцовщики, словно ожившие античные статуи, создают визуальный рассказ о любви и испытаниях на жизненном пути. Эта история, очищенная от лишних деталей, погружает зрителя в экзистенциальную темноту, бескрайнюю, как вечный сон.
Начо Дуато видит танец как бесконечную кантилену, создавая изысканные многофигурные композиции и естественные движения. Наблюдать за этим можно бесконечно, погружаясь в поток собственных мыслей, как смотрят на воду или огонь.
В одноактном балете «Прелюдия» Дуато утверждает равноправие трех танцевальных стилей: романтического, классического и современного. Критики отмечают, что эта постановка является «хореографической контурной картой танцевального мироздания».
На сцене танец теряет привязку к эпохам, когда сильфиды ликуют на паркете бального зала, а загадочные фигуры в черном представляют ревнителей академических традиций. Вдруг в хореографическое время врываются фрагменты декораций, стремящихся сменить неподвижность на движение.
Балет «Белая тьма» был создан Начо Дуато как реквием по его безвременно ушедшей сестре. Это шедевр, который, по мнению критиков, «смотрится недосягаемой вершиной» в мире современного искусства. Героиня, потерявшая веру в любовь, стремится к забвению, но вместо радости находит лишь разочарование и самоизоляцию.
Хотя Дуато не считает танец остросоциальным искусством, он умело передает сложнейшие эмоциональные состояния. «Я прочувствовал, насколько это печально, когда молодые люди позволяют наркотикам ломать свои жизни и отправляются в темный мир», — говорит хореограф о эмоциональном фоне своей постановки.
Не упустите возможность увидеть эти глубокие и чувственные работы на сцене. Танец Начо Дуато — это не просто зрелище, а погружение в мир человеческих переживаний.