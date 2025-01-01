Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без слов. Прелюдия. Белая тьма
Киноафиша Без слов. Прелюдия. Белая тьма

Спектакль Без слов. Прелюдия. Белая тьма

Постановка
Михайловский театр 16+
Режиссер Начо Дуато
Продолжительность 1 час 35 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Танцевальная симфония от Начо Дуато

Приглашаем вас на уникальные одноактные балеты хореографа Начо Дуато, которые погружают зрителей в мир метафор и аллюзий. Его работы — это не просто танец, а целая симфония человеческих эмоций и переживаний.

Без слов: Искусство без сюжета

Балет «Без слов» представляет собой бессюжетную композицию, где танцовщики, словно ожившие античные статуи, создают визуальный рассказ о любви и испытаниях на жизненном пути. Эта история, очищенная от лишних деталей, погружает зрителя в экзистенциальную темноту, бескрайнюю, как вечный сон.

Начо Дуато видит танец как бесконечную кантилену, создавая изысканные многофигурные композиции и естественные движения. Наблюдать за этим можно бесконечно, погружаясь в поток собственных мыслей, как смотрят на воду или огонь.

Прелюдия: Равноправие стилей

В одноактном балете «Прелюдия» Дуато утверждает равноправие трех танцевальных стилей: романтического, классического и современного. Критики отмечают, что эта постановка является «хореографической контурной картой танцевального мироздания».

На сцене танец теряет привязку к эпохам, когда сильфиды ликуют на паркете бального зала, а загадочные фигуры в черном представляют ревнителей академических традиций. Вдруг в хореографическое время врываются фрагменты декораций, стремящихся сменить неподвижность на движение.

Белая тьма: Реквием по утраченной любви

Балет «Белая тьма» был создан Начо Дуато как реквием по его безвременно ушедшей сестре. Это шедевр, который, по мнению критиков, «смотрится недосягаемой вершиной» в мире современного искусства. Героиня, потерявшая веру в любовь, стремится к забвению, но вместо радости находит лишь разочарование и самоизоляцию.

Хотя Дуато не считает танец остросоциальным искусством, он умело передает сложнейшие эмоциональные состояния. «Я прочувствовал, насколько это печально, когда молодые люди позволяют наркотикам ломать свои жизни и отправляются в темный мир», — говорит хореограф о эмоциональном фоне своей постановки.

Не упустите возможность увидеть эти глубокие и чувственные работы на сцене. Танец Начо Дуато — это не просто зрелище, а погружение в мир человеческих переживаний.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Диалоги. Мнения. Эпизод III
16+
Иммерсивный
Диалоги. Мнения. Эпизод III
20 августа в 22:00 Шум
от 1500 ₽
Богема
12+
Опера Премьера
Богема
10 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 1000 ₽
Шум за сценой
12+
Комедия
Шум за сценой
7 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше