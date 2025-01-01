Спектакль Без слов. Прелюдия. Белая тьма

Танцевальная симфония от Начо Дуато

Приглашаем вас на уникальные одноактные балеты хореографа Начо Дуато, которые погружают зрителей в мир метафор и аллюзий. Его работы — это не просто танец, а целая симфония человеческих эмоций и переживаний.

Без слов: Искусство без сюжета

Балет «Без слов» представляет собой бессюжетную композицию, где танцовщики, словно ожившие античные статуи, создают визуальный рассказ о любви и испытаниях на жизненном пути. Эта история, очищенная от лишних деталей, погружает зрителя в экзистенциальную темноту, бескрайнюю, как вечный сон.

Начо Дуато видит танец как бесконечную кантилену, создавая изысканные многофигурные композиции и естественные движения. Наблюдать за этим можно бесконечно, погружаясь в поток собственных мыслей, как смотрят на воду или огонь.

Прелюдия: Равноправие стилей

В одноактном балете «Прелюдия» Дуато утверждает равноправие трех танцевальных стилей: романтического, классического и современного. Критики отмечают, что эта постановка является «хореографической контурной картой танцевального мироздания».

На сцене танец теряет привязку к эпохам, когда сильфиды ликуют на паркете бального зала, а загадочные фигуры в черном представляют ревнителей академических традиций. Вдруг в хореографическое время врываются фрагменты декораций, стремящихся сменить неподвижность на движение.

Белая тьма: Реквием по утраченной любви

Балет «Белая тьма» был создан Начо Дуато как реквием по его безвременно ушедшей сестре. Это шедевр, который, по мнению критиков, «смотрится недосягаемой вершиной» в мире современного искусства. Героиня, потерявшая веру в любовь, стремится к забвению, но вместо радости находит лишь разочарование и самоизоляцию.

Хотя Дуато не считает танец остросоциальным искусством, он умело передает сложнейшие эмоциональные состояния. «Я прочувствовал, насколько это печально, когда молодые люди позволяют наркотикам ломать свои жизни и отправляются в темный мир», — говорит хореограф о эмоциональном фоне своей постановки.

Не упустите возможность увидеть эти глубокие и чувственные работы на сцене. Танец Начо Дуато — это не просто зрелище, а погружение в мир человеческих переживаний.