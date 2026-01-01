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Без права на сказку
Киноафиша Без права на сказку

Спектакль Без права на сказку

Постановка
Театр «Кот» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Без права на сказку. Альтернативные истории сказочных злодеев

Альтернативные истории сказочных злодеев становятся темой нового спектакля, созданного учениками актерских курсов Анастасии Савченковой. В этом увлекательном перформансе они исследуют, почему некоторые герои считаются плохими, и ставят под сомнение традиционные представления о добром и злодейском.

Спектакль предлагает зрителям взглянуть на известных персонажей под новым углом. У каждого злодея есть своя история, и возможно, наши понимания справедливости и нравственности нуждаются в пересмотре. Дайте шанс этим персонажам и узнайте, что они могут сказать о себе сами.

Приходите, чтобы увидеть, как молодые таланты интерпретируют классические сюжеты, создавая уникальные образы и неожиданные повороты событий. Не пропустите возможность насладиться живым театром и поразмышлять над вечными вопросами морали.

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