Без права на сказку. Альтернативные истории сказочных злодеев

Альтернативные истории сказочных злодеев становятся темой нового спектакля, созданного учениками актерских курсов Анастасии Савченковой. В этом увлекательном перформансе они исследуют, почему некоторые герои считаются плохими, и ставят под сомнение традиционные представления о добром и злодейском.

Спектакль предлагает зрителям взглянуть на известных персонажей под новым углом. У каждого злодея есть своя история, и возможно, наши понимания справедливости и нравственности нуждаются в пересмотре. Дайте шанс этим персонажам и узнайте, что они могут сказать о себе сами.

Приходите, чтобы увидеть, как молодые таланты интерпретируют классические сюжеты, создавая уникальные образы и неожиданные повороты событий. Не пропустите возможность насладиться живым театром и поразмышлять над вечными вопросами морали.