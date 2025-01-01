Меню
Без поводка
Киноафиша Без поводка

Спектакль Без поводка

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 18+
Продолжительность 75 минут
Возраст 18+

О спектакле

Стендап о собаках и человеческих отношениях В Театре Драм. Площадка

В Театре Драм. Площадка состоится моноспектакль в жанре стендап, который затрагивает сердечные темы, связанные с дружбой и преданностью. Главной героиней истории становится дворовая собака, оказавшаяся в приюте. Она готова измениться ради человека, стремясь понять и принять его мир.

Смех и боль переплетаются в этом необычном спектакле, где даже робот-пылесос превращается в злейшего врага. Опытный волк становится учителем суровой правды жизни, открывая зрителям множество нюансов в отношениях между человеком и животными.

Команда спектакля

Режиссёром этой увлекательной постановки является Лев Северухин, а автор идеи — Станислав Шапкин. Текст написан Елизаветой Кузовниковой, известной своими оригинальными подходами к теме взаимодействия людей и животных.

Кому стоит посмотреть?

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит смешные и глубокие размышления о человеческих и животных отношениях. Он заставит зрителей задуматься о истинной дружбе и любви, которые могут возникнуть даже в самых сложных обстоятельствах.

Купить билет на спектакль Без поводка

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 1000 ₽
2 января пятница
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 1000 ₽
11 января воскресенье
18:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 1000 ₽

