Спектакль Без поводка

Стендап о собаках и человеческих отношениях В Театре Драм. Площадка

В Театре Драм. Площадка состоится моноспектакль в жанре стендап, который затрагивает сердечные темы, связанные с дружбой и преданностью. Главной героиней истории становится дворовая собака, оказавшаяся в приюте. Она готова измениться ради человека, стремясь понять и принять его мир.

Смех и боль переплетаются в этом необычном спектакле, где даже робот-пылесос превращается в злейшего врага. Опытный волк становится учителем суровой правды жизни, открывая зрителям множество нюансов в отношениях между человеком и животными.

Команда спектакля

Режиссёром этой увлекательной постановки является Лев Северухин, а автор идеи — Станислав Шапкин. Текст написан Елизаветой Кузовниковой, известной своими оригинальными подходами к теме взаимодействия людей и животных.

Кому стоит посмотреть?

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит смешные и глубокие размышления о человеческих и животных отношениях. Он заставит зрителей задуматься о истинной дружбе и любви, которые могут возникнуть даже в самых сложных обстоятельствах.