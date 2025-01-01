Спектакль «Без Пинжа» в театре «НИТИ»

Режиссер Вероника Мамонова представляет новый спектакль, основанный на стихах Вани Пинженина. Это визуальное исследование, которое объединяет элементы автофикшна, где реальная биография переплетается с художественным вымыслом. Как корни деревьев, прорастающие сквозь асфальт, так и это произведение связывает личные переживания автора с поэтическим искусством.

Смысловая глубина

В центре спектакля стоит вопрос, который волнует каждого творческого человека: «Что останется после нас?» Станешь ли ты голосом поколения или твои слова растворятся, как дым сигареты на ветру? На этот важный вопрос мы не можем дать однозначного ответа, но можем попробовать его исследовать на сцене, превратить творчество Пинженина в уникальный зрительский опыт.

Персональное восприятие

Каждый зритель сможет пережить стихи по-своему: кто-то станет частью потока слов, кто-то ощутит внутренний бунт. Это спектакль для тех, кто готов глубоко и серьезно поговорить о поэзии, времени и о том, что мы оставляем после себя.

Автор идеи

Автор идеи спектакля — Тома Силантьева, которая тщательно подошла к созданию этого проекта, подчеркивая уникальность взгляда Вани Пинженина на мир.