Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без особенностей: Денис Антипов
Киноафиша Без особенностей: Денис Антипов

Без особенностей: Денис Антипов

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап Дениса Антипова в Питере

Ищете способ обновить свои взгляды на жизнь? Приходите на сольный концерт Дениса Антипова — комика, который превращает жизненные вызовы в мощный заряд смеха.

Денис — московский комик, известный своим искренним стилем и позитивным подходом. Он не боится острых тем и обсуждает сложные жизненные обстоятельства. В своих выступлениях он доказывает: любые трудности — это повод для увлекательной истории, если относиться к ним с иронией.

Это не просто концерт, а вечер искреннего общения. Денис умеет говорить о важных вещах так, что зрители забывают о своих проблемах, и о мимолетном так, что смех до слез становится гарантией.

Что вас ждет:

  • Острый, актуальный юмор без цензуры и фальши.
  • Честный взгляд на жизнь, преодоление и поиск света в любой ситуации.
  • Атмосфера уютного бара и заряжающей энергии.

Купить билет на концерт Без особенностей: Денис Антипов

Помощь с билетами
В других городах
Август
30 августа воскресенье
20:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц

В ближайшие дни

Инкогнито
16+
Рок

Инкогнито

16 декабря в 20:00 Космонавт
от 2000 ₽
18+
Фестиваль

Festival Wonderland

6 марта в 21:00 Buddha-Bar St.Petersburg
от 2000 ₽
Магия дудука при свечах. В Усадьбе Г. Р. Державина
0+
Этно

Магия дудука при свечах. В Усадьбе Г. Р. Державина

2 января в 17:00 Музей-усадьба Державина
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше