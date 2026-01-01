Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
без обид
Билеты от 0₽
Киноафиша без обид

без обид

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт «Без обид»: новая музыка и незабываемые ощущения

Приготовьтесь к большому сольному концерту «Без обид», который станет не только презентацией нового альбома, но и ярким событием в мире музыки. Это неподражаемый вечер, обещающий зарядить энергией и создать атмосферу веселья и танцев.

Что ждать от концерта?

На концерте прозвучат ваши любимые треки в обновленных аранжировках, а также новые композиции, которые уже завоевали сердца поклонников. Организаторы уверяют, что выступление будет насыщенным и запоминающимся.

Зачем приходить?

Концерт «Без обид» — это не только возможность насладиться музыкой, но и шанс увидеть зажигательные танцевальные номера в исполнении талантливых артистов. Энергия и харизма исполнителей создали атмосферу, в которой даже самые скептически настроенные зрители могут быть удивлены!

Купить билет на концерт без обид

Помощь с билетами
Апрель
25 апреля суббота
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19

В ближайшие дни

Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
19 марта в 20:00 Punch & Judy
от 600 ₽
Eliza's Band
6+
Джаз
Eliza's Band
17 марта в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
10 марта в 20:00 Louis
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше