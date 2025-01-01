Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Без маски
Киноафиша Без маски

Спектакль Без маски

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Арт-резиденция театра «Глобус» представляет квартирник «Без маски»

В камерной атмосфере театра «Глобус» зрители смогут увидеть Александра Липовского с новых сторон. Этот артист, драматург и режиссёр известен своими уникальными проектами, которые привлекают внимание и вызывают интерес у аудитории.

О квартирнике

Квартирник «Без маски» предлагает особый зрительский опыт. Артист выступит без маски, находясь на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Это создаст возможность напрямую соприкоснуться с его искренними эмоциями и личными историями.

Интересные факты

Александр Липовской — мастер создания интригующих театральных произведений, которые часто поднимают важные социальные темы. Его работы находят отклик в сердцах зрителей и становятся поводом для обсуждений. На квартирнике зрители смогут не только насладиться выступлением, но и задать вопросы артисту, что добавит уникальности этому событию.

Для кого это событие

Квартирник будет интересен не только поклонникам театра, но и всем тем, кто ценит искренние артистические выступления. Это возможность увидеть процесс творчества изнутри и узнать больше о личной жизни и профессиональном пути Александра Липовского.

Купить билет на спектакль Без маски

Помощь с билетами
В других городах
Январь
25 января воскресенье
20:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Веселая вдова
12+
Опера
Веселая вдова
31 января в 18:00 Музыкальный театр
от 450 ₽
Невидимый слон
12+
Детский
Невидимый слон
27 декабря в 17:00 Пилигримы
от 1400 ₽
Новый год в Banana Park
0+
Детские елки Детский
Новый год в Banana Park
28 декабря в 18:00 Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше