Спектакль Без маски

Арт-резиденция театра «Глобус» представляет квартирник «Без маски»

В камерной атмосфере театра «Глобус» зрители смогут увидеть Александра Липовского с новых сторон. Этот артист, драматург и режиссёр известен своими уникальными проектами, которые привлекают внимание и вызывают интерес у аудитории.

О квартирнике

Квартирник «Без маски» предлагает особый зрительский опыт. Артист выступит без маски, находясь на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Это создаст возможность напрямую соприкоснуться с его искренними эмоциями и личными историями.

Интересные факты

Александр Липовской — мастер создания интригующих театральных произведений, которые часто поднимают важные социальные темы. Его работы находят отклик в сердцах зрителей и становятся поводом для обсуждений. На квартирнике зрители смогут не только насладиться выступлением, но и задать вопросы артисту, что добавит уникальности этому событию.

Для кого это событие

Квартирник будет интересен не только поклонникам театра, но и всем тем, кто ценит искренние артистические выступления. Это возможность увидеть процесс творчества изнутри и узнать больше о личной жизни и профессиональном пути Александра Липовского.