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Спектакль Без галош элегантнее

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическое путешествие по миру Владимира Маяковского

Постановка переносит зрителей в уникальный мир Владимира Маяковского — поэта, художника и личности, чья жизнь была воплощением противоречий. Спектакль раскрывает не только творчество великого поэта, но и его душу, увлечения и внутренние конфликты.

На сцене разыгрываются футуристические страсти, сопровождаемые оригинальными дефиле под малоизвестные, но удивительно проникновенные стихи Маяковского. Зрителей ждет путешествие в мастерскую загадочного портного, где на «живую нитку» будет сшит символический костюм-судьба поэта.

Особенности постановки

  • Уникальное сочетание моды, поэзии и театральной драматургии.
  • Яркий фокус на личной жизни и творческом процессе Маяковского.
  • Динамичная режиссура, погружающая зрителя в атмосферу революционной эпохи.

Почему стоит посмотреть?
Спектакль раскрывает фигуру Маяковского с неожиданной стороны:

  • Потомственный дворянин, воспевающий революцию.
  • Изысканный модник, шивший рубашки в Париже.
  • Романтик, беззаветно любивший и страдавший от этой любви.
  • Человек, предвосхитивший культуру открытости, столь популярную в эпоху соцсетей.

Для кого спектакль?
Для тех, кто хочет заглянуть за фасад мифов о «главном поэте революции» и понять, каким человеком он был на самом деле. Это постановка о страстях, искренности и поиске самого себя в эпоху больших перемен.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Михаил Бубер
Руфат Акчурин
Сергей Батов
Георгий Шабанов
Павел Повалихин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1000 ₽

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13 декабря 2024 06:00
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