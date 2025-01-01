Музыкально-поэтический спектакль «Без галош элегантнее» в Рязани

В музее-заповеднике состоится музыкально-поэтический спектакль «Без галош элегантнее» Театра Терезы Дуровой (Москва). Эта постановка откроет серию юбилейных мероприятий фестивального проекта «Есенин Яр».

Погружение в мир поэзии и моды

Зрителей ждет захватывающее путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского. Режиссер, Народная артистка России Тереза Дурова, предлагает взглянуть на феномен Маяковского с нового ракурса. Мы увидим не только глашатая революции, но и неисправимого романтика, элегантного франта, задававшего моду во всем — от одежды до образа жизни.

Тайны мастерской портного

Футуристические страсти и модные дефиле под ритмы малоизвестных стихов Маяковского ворвутся в мастерскую таинственного портного. Здесь на живую нитку будет сшит костюм-судьба величайшего поэта, что придаст постановке особую атмосферу.

Поддержка и признание

Спектакль создан при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского. Постановка была удостоена театральной премии газеты «Московский Комсомолец», что подчеркивает её высокое качество и уникальность.

Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир поэзии и моды, который откроется для вас на сцене!