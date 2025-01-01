Жизнь и страсть знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, ее приемной дочери Ирмы и мужа Ильи Шнейдера

В центре сюжета нового спектакля «Ялта. Гостиница» – жизнь и страсть знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, ее приемной дочери Ирмы и мужа Ильи Шнейдера. В номере ялтинской гостиницы они ждут появления четвертого, незримо присутствующего персонажа – Сергея Есенина. Его отсутствие ощущается в каждом углу, а разговоры о нем вызывают смешанные чувства: от любви до отвращения.

Иллюзии и реальность

Режиссер Дмитрий Сердюк подчеркивает, что основная идея спектакля заключается в иллюзии, в которой оказывается каждый из персонажей. «Самое страшное находиться в состоянии иллюзии и думать, что это состояние приведет тебя к желаемому и заветному», – говорит он. Спектакль становится метафорой поезда, который несется к конечной станции – реальности, где герои сталкиваются с правдой своей жизни.

Историческая справка

Айседора Дункан – не только величайшая танцовщица своего времени, но и женщина, пережившая трагедии, связанные с потерей своих детей. Ее отношения с Есениным, молодым и талантливым поэтом, стали предметом обсуждения как среди поклонников, так и среди недоброжелателей. Многие считали, что именно она виновата в его пристрастии к алкоголю.

Не пропустите!

Спектакль «Ялта. Гостиница» обещает быть глубоким и эмоциональным. Не упустите возможность увидеть эту интересную интерпретацию отношений двух великих личностей на сцене! Следите за анонсами и приходите поддержать талантливую команду театра!