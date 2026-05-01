Спектакль Без Бит Авыл Малае / Мы — парни из деревни

Спектакль «Мы ‒ парни из деревни». Проблемы современности в постановке ТЮЗа им. Г. Кариева
Спектакль «Мы ‒ парни из деревни» поднимает одну из актуальнейших проблем современности ‒ сохранение татарской деревни. Сюжет разворачивается вокруг истории умирающей деревни, где глава семейства Иртуган Иштуганов пытается сохранить родные традиции и привить детям любовь к отчему дому. Для продолжения рода Иштугановых важно, чтобы сыновья женились и обосновались на земле предков. Чтобы достичь этой благородной цели, герои решаются на отчаянный шаг ‒ похищение невесты. Удастся ли им осуществить задуманное? Это основной конфликт, который будет развиваться на сцене.
Режиссура и творческая команда
- Режиссер ‒ Ренат Аюпов, заслуженный деятель искусств РТ
- Музыкальное оформление ‒ Камиль Кутдусов
- Художник ‒ Юлия Кораблева
- Балетмейстер ‒ Елена Музеева
- Хормейстер ‒ Лилия Зайнуллина, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре
- Художник по свету ‒ Дмитрий Солопов
Исполнители главных ролей
В спектакле участвуют талантливые актеры, среди которых:
- Иртуган ‒ Ильнар Низамиев, заслуженный артист РТ
- Шамиля ‒ Диляра Зиннатова, заслуженная артистка РТ
- Иршат ‒ Айрат Шамс
- Ирбатыр ‒ Рауф Шакиров
- Илсеяр ‒ Камиля Шангареева
- Индира ‒ Гулюса Гибадуллина
- Наиля ‒ Амина Галиева, заслуженная артистка РТ
- Айтуган ‒ Ильназ Хабибуллин
- Маулия ‒ Лилия Низамиева, заслуженная артистка РТ
- Альберт ‒ Ильфат Гибадуллин
- Савия ‒ Рузанна Хабибуллина
- Сирень ‒ Инсаф Халяутдинов
- Тальянист ‒ Ильяс Шарипов
