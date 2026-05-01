Без Бит Авыл Малае / Мы — парни из деревни
Спектакль Без Бит Авыл Малае / Мы — парни из деревни

ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 12+
О спектакле

Спектакль «Мы ‒ парни из деревни». Проблемы современности в постановке ТЮЗа им. Г. Кариева

Спектакль «Мы ‒ парни из деревни» поднимает одну из актуальнейших проблем современности ‒ сохранение татарской деревни. Сюжет разворачивается вокруг истории умирающей деревни, где глава семейства Иртуган Иштуганов пытается сохранить родные традиции и привить детям любовь к отчему дому. Для продолжения рода Иштугановых важно, чтобы сыновья женились и обосновались на земле предков. Чтобы достичь этой благородной цели, герои решаются на отчаянный шаг ‒ похищение невесты. Удастся ли им осуществить задуманное? Это основной конфликт, который будет развиваться на сцене.

Режиссура и творческая команда

  • Режиссер ‒ Ренат Аюпов, заслуженный деятель искусств РТ
  • Музыкальное оформление ‒ Камиль Кутдусов
  • Художник ‒ Юлия Кораблева
  • Балетмейстер ‒ Елена Музеева
  • Хормейстер ‒ Лилия Зайнуллина, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре
  • Художник по свету ‒ Дмитрий Солопов

Исполнители главных ролей

В спектакле участвуют талантливые актеры, среди которых:

  • Иртуган ‒ Ильнар Низамиев, заслуженный артист РТ
  • Шамиля ‒ Диляра Зиннатова, заслуженная артистка РТ
  • Иршат ‒ Айрат Шамс
  • Ирбатыр ‒ Рауф Шакиров
  • Илсеяр ‒ Камиля Шангареева
  • Индира ‒ Гулюса Гибадуллина
  • Наиля ‒ Амина Галиева, заслуженная артистка РТ
  • Айтуган ‒ Ильназ Хабибуллин
  • Маулия ‒ Лилия Низамиева, заслуженная артистка РТ
  • Альберт ‒ Ильфат Гибадуллин
  • Савия ‒ Рузанна Хабибуллина
  • Сирень ‒ Инсаф Халяутдинов
  • Тальянист ‒ Ильяс Шарипов

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное представление, которое затрагивает важные темы и отражает современную действительность через призму татарской культуры.

Май
29 мая пятница
18:30
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 500 ₽
30 мая суббота
17:00
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 500 ₽

