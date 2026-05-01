Спектакль Без Бит Авыл Малае / Мы — парни из деревни

Спектакль «Мы ‒ парни из деревни». Проблемы современности в постановке ТЮЗа им. Г. Кариева

Спектакль «Мы ‒ парни из деревни» поднимает одну из актуальнейших проблем современности ‒ сохранение татарской деревни. Сюжет разворачивается вокруг истории умирающей деревни, где глава семейства Иртуган Иштуганов пытается сохранить родные традиции и привить детям любовь к отчему дому. Для продолжения рода Иштугановых важно, чтобы сыновья женились и обосновались на земле предков. Чтобы достичь этой благородной цели, герои решаются на отчаянный шаг ‒ похищение невесты. Удастся ли им осуществить задуманное? Это основной конфликт, который будет развиваться на сцене.

Режиссура и творческая команда

Режиссер ‒ Ренат Аюпов, заслуженный деятель искусств РТ

Музыкальное оформление ‒ Камиль Кутдусов

Художник ‒ Юлия Кораблева

Балетмейстер ‒ Елена Музеева

Хормейстер ‒ Лилия Зайнуллина, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре

Художник по свету ‒ Дмитрий Солопов

Исполнители главных ролей

В спектакле участвуют талантливые актеры, среди которых:

Иртуган ‒ Ильнар Низамиев, заслуженный артист РТ

Шамиля ‒ Диляра Зиннатова, заслуженная артистка РТ

Иршат ‒ Айрат Шамс

Ирбатыр ‒ Рауф Шакиров

Илсеяр ‒ Камиля Шангареева

Индира ‒ Гулюса Гибадуллина

Наиля ‒ Амина Галиева, заслуженная артистка РТ

Айтуган ‒ Ильназ Хабибуллин

Маулия ‒ Лилия Низамиева, заслуженная артистка РТ

Альберт ‒ Ильфат Гибадуллин

Савия ‒ Рузанна Хабибуллина

Сирень ‒ Инсаф Халяутдинов

Тальянист ‒ Ильяс Шарипов

Не упустите возможность увидеть это яркое театральное представление, которое затрагивает важные темы и отражает современную действительность через призму татарской культуры.