Без Башлыйбыз-Туган Тел

Телевизионный проект приглашает всех желающих на уникальное событие — открытие концертного сезона! В этот день, который станет настоящим праздником для любителей музыки, во Дворце Молодежи пройдет концерт
Без башлыйбыз.
В концертной программе ожидаются выступления ярких звезд татарской и башкирской эстрады. На сцену выйдут:
Ведущими мероприятия станут Ильмир Ямалов и Ирина Валиуллина — обладающие харизмой и опытом, они создадут атмосферу настоящего праздника.
Готовьтесь к незабываемой программе с лучшими хитами, которые разрывали стадионы и заполняли сердца миллионов. На вас ждут завораживающие голоса исполнителей, виртуозная игра музыкантов и щедрая порция юмора и шуток.
Это грандиозное открытие концертного сезона обещает быть ярким и запоминающимся. Рекомендуем приобрести билеты заранее, чтобы занять лучшие места. Полные секретов, но с сюрпризами — этот вечер точно станет знаковым событием в культурной жизни!