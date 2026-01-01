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Без Башлыйбыз-Туган Тел
Киноафиша Без Башлыйбыз-Туган Тел

Без Башлыйбыз-Туган Тел

6+
Возраст 6+

О концерте

Торжественное открытие концертного сезона на телеканале «Туган Тел»

Телевизионный проект приглашает всех желающих на уникальное событие — открытие концертного сезона! В этот день, который станет настоящим праздником для любителей музыки, во Дворце Молодежи пройдет концерт Без башлыйбыз.

Участники и программа

В концертной программе ожидаются выступления ярких звезд татарской и башкирской эстрады. На сцену выйдут:

  • Ильсия Бадретдинова
  • Иркэ
  • Данир Сабиров
  • Лейла Галиева
  • Минзифа Искужина
  • Артур Туктагулов
  • Азат Вахитов
  • Рафина Ганиуллина
  • Разиль Камалов
  • Рамиль Шарапов
  • Радиф Зарипов
  • Рафис Калимуллин
  • Айгуль Габдуллина
  • ИлГэрэй
  • Эльмир Газизуллин
  • Зарина Асылкаева

Ведущими мероприятия станут Ильмир Ямалов и Ирина Валиуллина — обладающие харизмой и опытом, они создадут атмосферу настоящего праздника.

Что ожидать

Готовьтесь к незабываемой программе с лучшими хитами, которые разрывали стадионы и заполняли сердца миллионов. На вас ждут завораживающие голоса исполнителей, виртуозная игра музыкантов и щедрая порция юмора и шуток.

Не пропустите!

Это грандиозное открытие концертного сезона обещает быть ярким и запоминающимся. Рекомендуем приобрести билеты заранее, чтобы занять лучшие места. Полные секретов, но с сюрпризами — этот вечер точно станет знаковым событием в культурной жизни!

Купить билет на концерт Без Башлыйбыз-Туган Тел

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21

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