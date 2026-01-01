Без Башлыйбыз-Туган Тел

Торжественное открытие концертного сезона на телеканале «Туган Тел»

Телевизионный проект приглашает всех желающих на уникальное событие — открытие концертного сезона! В этот день, который станет настоящим праздником для любителей музыки, во Дворце Молодежи пройдет концерт Без башлыйбыз .

Участники и программа

В концертной программе ожидаются выступления ярких звезд татарской и башкирской эстрады. На сцену выйдут:

Ильсия Бадретдинова

Иркэ

Данир Сабиров

Лейла Галиева

Минзифа Искужина

Артур Туктагулов

Азат Вахитов

Рафина Ганиуллина

Разиль Камалов

Рамиль Шарапов

Радиф Зарипов

Рафис Калимуллин

Айгуль Габдуллина

ИлГэрэй

Эльмир Газизуллин

Зарина Асылкаева

Ведущими мероприятия станут Ильмир Ямалов и Ирина Валиуллина — обладающие харизмой и опытом, они создадут атмосферу настоящего праздника.

Что ожидать

Готовьтесь к незабываемой программе с лучшими хитами, которые разрывали стадионы и заполняли сердца миллионов. На вас ждут завораживающие голоса исполнителей, виртуозная игра музыкантов и щедрая порция юмора и шуток.

Не пропустите!

Это грандиозное открытие концертного сезона обещает быть ярким и запоминающимся. Рекомендуем приобрести билеты заранее, чтобы занять лучшие места. Полные секретов, но с сюрпризами — этот вечер точно станет знаковым событием в культурной жизни!