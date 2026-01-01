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БеZ Б и друзья
Киноафиша БеZ Б и друзья

БеZ Б и друзья

16+
Возраст 16+

О концерте

БеZ Б и друзья с концертом в вашем городе

Коллектив БеZ Б и друзья готовит для своих поклонников уникальную театрализованную презентацию альбома «Старый друг». Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и театра, объединяющим различные художественные формы.

Что ждать от презентации

В новой работе зрители смогут увидеть яркие музыкальные номера, насыщенные оригинальными хореографическими решениями и креативными декорациями. Труппа намерена покорить сердца зрителей не только музыкальными композициями, но и атмосферой, которая создаст особое настроение.

Альбом «Старый друг»

Альбом включает лучшие композиции группы, многие из которых стали уже любимыми хитами. Каждая песня — это небольшая история, рассказанная через музыку, тексты и эмоции. Презентация станет отличной возможностью слушать новые треки в живом исполнении и понять замысел авторов.

Не упустите шанс!

Эта постановка — не просто концерт, а целое событие, которому будут предшествовать различные интерактивные активности. Зрители смогут стать частью происходящего, участвуя в создании музыкального настроения вечера. Это отличный способ провести время с друзьями и подарить себе удивительные эмоции.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
24 сентября четверг
17:00
Бар «Пивбургер» Уфа, просп. Октября, 4/1, ЦТиР «Мир»
от 600 ₽
26 сентября суббота
17:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 600 ₽
27 сентября воскресенье
17:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 600 ₽
18 октября воскресенье
16:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 800 ₽

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