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Бez Б и день рождения Сергея Василевского
Киноафиша Бez Б и день рождения Сергея Василевского

Бez Б и день рождения Сергея Василевского

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт рок-группы «Бez Б»: Не пропустите!

Приглашаем вас на грандиозное событие в мире рок-музыки — сольный концерт легендарной группы «Бez Б». В этот вечер вас ждёт множество хитов, неожиданные коллаборации и, конечно же, незабываемое шоу!

Детали события

Концерт состоится в уникальной атмосфере, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью музыкального путешествия. Группа «Бez Б» исполнит свои лучшие композиции, которые стали классикой современного русского рока.

Специальный момент

Не упустите возможность поздравить солиста группы Сергея Василевского с днём рождения лично! Эта особая дата станет ещё одной причиной для праздника и радости на концерте.

Забудьте о рутине

Приходите на концерт, чтобы отвлечься от повседневной суеты и насладиться живым исполнением ваших любимых песен. Уникальные музыкальные номера и интерактивные моменты сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Ожидаем вас на концерте группы «Бez Б»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
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